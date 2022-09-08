投資基金公會：冀金融機構提供跨境理才通資訊靈活度增

「跨境理才通」推出將近1年，香港投資基金公會調查發現，僅8%受訪者有開設「北向跨境通」戶口。該會行政總裁黃王慈明稱，機制限制金融機構不能主動向投資者提供「理才通」相關資訊，只能在投資者主動查詢時回應，大大制約項目的推廣，令機制發展進度緩慢，期望能盡早放鬆有關規定，提高機制的靈活度。

她指出，監管機構雖有向金融機制提供指引，包括常見問題集，但界線仍然模糊，機構向投資者提供資料「縛手縛腳」，亦難料「何時踩到線變成推廣」。因此，業界傾向謹慎態度，以防誤中紅線。

該會主席鄒建雄補充，基金業界對機制看法正面，惟在中港兩地通關無期、產品不夠多元化，以及推廣受限下，使用額度偏低，期望能盡早恢復兩地自由往來，便利金融機構進行投資者及市場教育，讓更多投資者認識有關機制及可投資產品，以提升銷售，望未來3至5年能用盡1,500億元額度。

報告又提到，主要有近半人對內地市場不熟悉，及難以收集資訊，佔38%，故未有參與「北向通跨境理才通」。投資基金委員會副主席吳家俐認為，「跨境理才通」對市場仍是新計劃，讓市場了解及熟悉機制運作需時，坦言未通關也有影響機制發展。基金業界一直與證監機構緊密溝通，商討營運模式及完善空間，希望未來能納入更多產品，並不限於低至中風險產品。