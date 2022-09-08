道期偏軟 美匯回落至109水平

●美匯指數報109.78；港匯見7.8496；離岸人民幣(CNH)報6.9685；美元兌日圓報143.79；歐元企0.9989，英鎊處1.1492。金價報1,718美元。布油報88.17美元，紐油報82.18美元。比特幣企1.9萬美元水平。道指期貨跌40點。

●市後關注點

20:15 歐洲央行公布議息結果

20:30 美國8月27日當周持續申請失業救濟人數

20:30 美國上周首次申領失業救濟人數

-騰訊2%股份轉入中央結算系統，惹大戶減持疑雲。

-瑞銀料蔚來全年虧損將高過預期，未來收入或存下行風險。

-恒大：清盤呈請聆訊已押後至11月28日。

-野村料騰訊會出售上市投資以回籠資金。

●中國經濟：

-傳鄭州市將開會，或要求爛尾樓30天內復工。

-內地核酸檢測常態化，供應商：應收帳增加添壞帳風險。

●澳門國際銀行獲中證監核准獲QFII資格。

●中銀香港「不對稱」加二手H按封頂息。

●「辣條」衛龍傳計劃10月港上市，集資39億元。

●傳信安考慮出售香港MPF業務。

●美股：

-又唱淡！《沽注一擲》現實主角：美股仍未見底。

-麥樸思：美股今年將經歷更多痛苦，揀股需更具選擇性。

-無所不用其極！Netflix減本措施多管齊下，擬請更多初級員工。

-花旗證實裁減抵押貸款少量員工。

●傳拜登推遲決定是否免除中國進口商品關稅。

●傳中國半價採購俄LNG，高價出售其他供應予歐洲。

●中國企業今年赴歐洲上市融資額首超美國。

●ING：半導體及兩岸貿易困境年內恐惡化。