【產經直播】歐洲議息在即 環球股市點行？

美債息回落，刺激隔晚美股做好，但港股周四(8日)唔爭氣，反覆下跌，最多跌240點，最終收市報18,854點，下跌189點，失守19,000關，成交淡薄，只有800億元。歐央行即將進行議息，而美國聯儲局主席鮑威爾亦將於周四晚講話，美股又要再震過？港股又會點行？

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