【產經直播】歐洲議息在即 環球股市點行？
2022年09月08日 16:38
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美債息回落，刺激隔晚美股做好，但港股周四(8日)唔爭氣，反覆下跌，最多跌240點，最終收市報18,854點，下跌189點，失守19,000關，成交淡薄，只有800億元。歐央行即將進行議息，而美國聯儲局主席鮑威爾亦將於周四晚講話，美股又要再震過？港股又會點行？
國際油價急跌，隔晚布油及紐油均跌逾5%，為俄烏戰爭爆發後的新低，拖累「三桶油」，當中中海油(00883)的沽壓最大，跌3%。油價下跌空間有幾大？仲揸緊油股要點部署？相反，受惠於油價回落，有利航空股，呢個板塊又可唔可以吼吓？
騰訊(00700)主要股東南非基金將2%股份，轉入香港的中央結算系統(CCASS)，市場揣測大股東又準備沽貨，騰訊跌3%，險守300元，騰訊已連跌4日，短期難擺脫弱勢？
美國蘋果公司(Apple Inc.)於本港周四(8日)凌晨舉行秋季發布會，並推出新款iPhone 14及其他全新產品，但港股「手機孖寶」舜宇(02382)及瑞聲(02018)表現疲弱，均跌逾2%，手機設備股何解難炒起？
蔚來(09866)公布次季業績，經調整虧損按年擴大5.8倍，達到22.7億元人民幣，但亦料本季交付量最多增加35%，股價逆市靠穩，呢份業績要點解讀？但車股走勢偏弱，還是少沾手為妙？
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