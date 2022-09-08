港老牌家族7.1億放售港島及九龍一籃子商住物業

本港老牌家族大手放售市區一籃子商住物業。世邦魏理仕獲業主委託，以私人協商形式出售多項物業，包括3幢商住樓、17個寫字樓單位、8個住宅單位，以及3個地舖，總面積逾52,800方呎，物業組合遍布港島及九龍民生區。整個組合意向價合共約7.1億港元。

該行指，上述放售全幢物業，分別為油麻地上海街286至288號物業，地盤面積約1,430方呎，地下及地庫為商舖及儲物用途，1樓至9樓為住宅，總批則面積約11,500方呎。同區新填地街293至295號全幢，地盤面積約1,750方呎，地下為商舖，1樓至8樓為住宅，總批則面積約10,630方呎。兩項物業皆為單一業權，可整合為較大地盤以作日後重建之用。

至於另一項物業為灣仔軒尼詩道363號，地下及閣樓為商舖及儲物用途，1樓至14樓為住宅，總批則面積約10,305方呎。連同361至363號的半幢物業。連同361至363號為半幢物業。

世邦魏理仕香港家族及私募投資辦公室副董事甄梓謙表示，是次出售項目從未於市場放售，屬市場罕有，當中油麻地上海街項目為單邊地盤，鄰近物業均為單一業權，極具重建價值。是次出售將以現狀及連租約形式放售，買家購入後可作稍微翻新及重新間隔房間，再以共居或服務式住宅形式出租，大大提升租金收入，適合改裝收租物業為主的投資者或投資共居業務企業。

另外，其餘物業包括旺角上海街635號一個地舖及3個寫字樓單位，與油麻地登打士街20至22號3個寫字樓單位及兩個住宅單位。另外還有大角咀橡樹街76號地舖及11個寫字樓物業，以及尖沙咀山林道44號地舖深水埗大埔道77號6個住宅物業。