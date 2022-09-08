安永：房企需從管理及營運尋求新增長點

安永與城市土地學會聯合發布《大灣區房地產科技白皮書》，在內地「穩住房」的政策管控及成本上升雙高壓下，房企需要從管理和營運方面尋求新的增長點。同時，後疫情時代的室內防疫、遠程辦公、線上線下數據融合等需求有了新的增長，讓企業有更大的數碼化轉型動力。

安永調查訪問約98間企業，大部分企業總部在大灣區或者在大灣區有重要業務布局，主要來自投資和金融以及房地產開發行業。調查發現，大約44%受訪企業已採用了至少一個房地產科技解決方案，資產和投資組合管理工具是主流應用，還有約23%的企業處於就緒階段，正在進行技術方案評估或者試行階段，科技工具和解決方案正獲得行業廣泛接受，但還沒有過度到大眾市場的全面採用階段。

調查指，60%的受訪企業應用了企業管理工具，反映科技對於企業內部流程自動化以及優化資產和投資組合管理的明顯作用。然而，在諸如建造施工、樓宇管理等，分別只有39%和38%的受訪企業採用了相關技術工具，顯示房地產項目管理領域的科技滲透稍仍不足，企業還未完全發力。

安永大灣區戰略與交易服務合夥人陳恆澤表示，36%的受訪企業表示採用房地產科技解決方案為了提效降本，但實施時存在多個阻礙：34%的受訪企業強調他們面臨着系統整合的相關問題，27%表示他們缺少房地產科技相關的內部人才，22%表示房地產科技並不是最優先的企業戰略，14%反映內部現有企業文化並不支持變革等。