MIAMI QUAY I超購近10倍　周六展銷廳辦中秋派對

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘稱，該盤展銷廳將於周六(10日)舉行中秋主題派對，設中秋節慶布置及體驗，更有猜燈謎遊戲，會送出由著名社企、星星堂製作的月餅，並向親臨現場參觀人士送贈限量MIAMI毛巾及口罩。

為配合項目銷售部署，美聯物業於該區特設「MIAMI QUAY I」旗艦店，住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，踏入9月，新盤旺熱氣氛延續，隨着該盤以低市價約一成推出首批單位，刺激市場大批購買力湧現，勢帶動月內一手市場逾千萬成交增加，看好全月一手成交量可達約1,500宗水平，創近10個月的次高。