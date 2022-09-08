新地管理層：環球挑戰多　將加快賣樓增加現金流

為應對挑戰，集團會加快推售樓盤以增加現金流。自本年7月以來，已錄得合約銷售額逾120億元，近兩個月推售的NOVO LAND，市場反應正面，售出逾1,500伙，銷售額超過94億元。另外，來自收租物業的總租金收入於年內達248億元。

集團又指，一直以來恪守審慎的財務管理原則，維持低借貸比率和保留充裕的流動資金，加上在香港上市50年，經歷了不少風浪，累積了豐厚知識和經驗，有信心克服充滿不明朗的環球環境所帶來的種種挑戰。

集團繼續採取「貨如輪轉」策略，新項目準備就緒便推售，以加強資產流轉及現金流。本財政年度餘下時間，集團計劃在香港推售的主要項目包括大埔Silicon Hill、屯門NOVO LAND及元朗The YOHO Hub第二期；而元朗兩個項目PARK YOHO及 Wetland Seasons Bay的最後一期預計在本月開售。

管理層又透露，高鐵西九龍總站地標項目的上蓋工程已於年內展開，將會有長達1.5公里的花園綠徑，連接佐敦、油麻地等舊區與西九海濱，有效融合新舊兩區，配合毗鄰的ICC和西九文化區，令該區成為大灣區重要商業、零售、文化及交通樞紐，項目亦將與集團位於廣州南站的廣州環球貿易廣場(廣州南站ICC)等高鐵沿線項目發揮協同效益。