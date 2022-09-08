【新盤追擊】Wetland Seasons Bay 3盡攬大灣區優勢

自從政府提出北部都會區藍圖及雙城三圈概念之後，新界西北發展潛力愈來愈大，天水圍一帶物業自然亦受惠，要數區內備受注目的大型新盤，非新鴻基地產旗下濕地公園系列莫屬，最後一期Wetland Seasons Bay 3已壓軸登場。

Wetland Seasons Bay 3一共提供384伙，以低密度形式發展，設分層戶、別墅及洋房，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎268至1,895方呎，現以現樓推售。樓盤地理位置，毗鄰世界級景點香港濕地公園以及米埔自然保護區一帶，不少單位都景觀開揚。

美聯物業首席區域營業董事黃國良指，新界西北與內地很近，食正大灣區發展機遇，天水圍毗鄰洪水橋/厦村新發展區，將打造成新界北核心商務區，加強與內地前海一帶，在金融、物流、科技等合作，相信未來區內會經濟相當蓬勃，帶來新就業機會。

黃國良又提到，當局早前批出濕地公園旁的地皮，開辦全港首間內地課程的私立學校，料提供至少900個學額，收生對象主要為內地來港工作及投資人士的子女，可讓他們將來銜接內地升學課程，相信能天水圍物業會更吸引該類家庭，帶動區內買賣租賃市場。

除了發展優勢外，Wetland Seasons Bay 3交通方面亦佔優，過條馬路已是輕鐵濕地公園站，要接駁屯馬線天水圍站亦都好方便；樓下還有過海等多條巴士路線。另外，項目亦鄰近深圳灣公路大橋，可極速前往深圳南山區。

至於衣食住行，Wetland Seasons Bay 3自設會所Club Seasons by the Bay，連戶外綠化園林總面積逾30.3萬平方呎。樓盤亦有零售商舖，有餐廳及便利店等，滿足基本生活所需。住戶亦可乘輕鐵，搭一個站往天秀站，有天一商城及天幕街市等。如想有更多選擇，可到銀座站的大型商場嘉湖銀座和置富嘉湖。想知道Wetland Seasons Bay 3更多優勢，立即去片！

了解更多Wetland Seasons Bay 3資訊，查詢或認購：