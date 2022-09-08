將軍澳夾屋三房售658萬　做價重返2017年

各類型住宅物業價格不斷倒退，將軍澳夾屋叠翠軒三房單位僅以658萬元自由市場價成交，做價重返2017年水平。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣黃凱達表示，鰂魚涌太古城逸天閣低層F室，實用面積約682方呎，套三房間隔，成交價1,168萬元，呎價約17,126元，原業主於2014年5月以約900萬元購入，持貨約8年帳面賺約268萬元，期內升值約30%。

●美聯楊宜貞指，鴨脷洲海怡半島16座高層H室，實用面積約863方呎，套三房連士多房間隔，擁全海景，獲外區用家垂青，議價後以約1,638萬元承接，呎價約18,980元。

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九龍區

●利嘉閣陳炳南稱，長沙灣昇悅居3座中層A室，實用面積約512方呎，兩房間隔，以約854萬元連租約沽出，呎價約16,680元，單位現時每月租金約18,500元，原業主在2010年以約388萬元購入。

●利嘉閣鄭天樂表示，長沙灣星匯居2座高層B室兩房戶，實用面積約417方呎，減價15萬元，成交價735萬元，呎價約17,626元，原業主於2016年底以約668萬元購入，新買家為外區上車客，一年多來不斷睇樓，見樓價回落，睇樓後不足4小時入市。

●中原袁顯岸指，紅磡半島豪庭2座高層N室一房戶，實用面積約499方呎，望維港海景，年初開價1,080萬元，上月底減至1,040萬元即獲洽，累減92萬元，以988萬元沽出，呎價約19,800元，原業主於2019年6月以940萬元買入，持貨3年帳面賺48萬元。

●世紀21富山劉倩彤稱，牛池灣威豪花園1座中層G室，實用面積約637方呎，三房設計，以915萬元成交，呎價約14,364元，單位原先叫價為950萬元，減價35萬成交，減幅約3.7%。

●中原周德龍指，紅磡黃埔花園2期5座高層F室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望園景及船景，3月開價920萬元，減價110萬元，獲上車客以810萬元沽出，呎價約17,382元。

●利嘉閣郭煥然表示，茶果嶺麗港城36座低層C室，實用面積約517方呎，兩房間隔，以648萬元易手，呎價約12,534元，原業主於2017年以628萬元購入，持貨約5年帳面只獲利約20萬元。

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新界區

●美聯林健偉指，將軍澳夾屋叠翠軒2座頂層戶，實用面積約564方呎，套三房間隔，望小量海景，自由市場放盤叫價690萬元，經議價後降至658萬元成交，做價重返2017年水平，減幅約4.6%，呎價約11,667元。

●中原柯勇稱，將軍澳新都城9月暫錄約11宗買賣，按月急增約4.5倍，屋苑1期6座中層H室，實用面積約526方呎，套三房間隔，以775萬元成交，呎價約14,734元。

●中原黃仕斌表示，將軍澳維景灣畔10座高層A室，實用面積約498方呎，兩房間隔，最初開價948萬元，最近累減66萬元，以882萬元易手，呎價約17,711元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區9月錄約12宗二手買賣，屋苑K座高層6室，實用面積約363方呎，兩房間隔，開價約648萬元，議價後以625萬元易手，呎價約17,218元，新買家為用家。

●世紀21奇豐李嘉文稱，沙田第一城40座低層E室，實用面積約284方呎，屬兩房間隔，西南望內園景，原開價425萬元，放盤2日減價10萬元，以415萬元獲承接，呎價約14,613元。原業主於2003年12月以83萬元入市，持貨19年帳面獲利332萬元，大幅升值約4倍。

●世紀21宇田蔡偉文表示，大埔富善花園2座中層D室，實用面積約365方呎，兩房間隔，原開價約500萬元，放盤5個月減價80萬元，減幅達16%，以420萬元成交，呎價約11,507元。原業主於2017年6月以400萬元購入單位，持貨5年帳面僅賺約20萬元，只升值5%。

●中原方翰達表示，大埔翠怡花園9月暫錄1宗成交，屋苑B座中層2室，實用面積約321方呎，兩房間隔，放盤叫價約455萬元，議價後以435萬元易手，呎價約13,551元。原業主於2010年以160萬元購入單位，持貨12年帳面獲利約275萬元，升值約1.7倍。

●中原劉德興指出，粉嶺名都9月暫錄1宗成交，屋苑7座中層H室，實用面積約369方呎，兩房間隔，議價後以475萬元易手，呎價約12,873元。原業主於2012年7月以248萬元購入上址，持貨10年帳面獲利約227萬元，升值約91.5%。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺景盛苑俊景閣高層5室，實用面積約541方呎，兩房間隔，原叫價370萬元，放盤8個月減價10萬元或約2.7%，獲外區綠表客以未補價第二市場價360萬元承接，呎價約6,654元。原業主於1996年3月持貨至今帳面獲利近270萬元，升值近3倍。

●中原劉喜燕稱，元朗加州花園本月暫錄約3宗成交，屋苑樱桃徑雙號屋，實用面積約1,377方呎，開價約1,880萬元，議價後以1,739.8萬元沽出，呎價約12,635元。原業主於2014年以1,040萬元買入上址，持貨約8年帳面獲利約699.8萬元，升值約6.7倍。

●中原王勤學表示，元朗區本月暫錄15宗成交，該區朗庭園2座高層B室，實用面積約424方呎，兩房間隔，叫價610萬元，減價40萬元以570萬元易手，呎價約13,443元，減幅約6.6%。原業主於2010年11月以198萬元買入單位，持貨12年帳面獲利372萬元，升值近1.9倍。

●美聯翟安暉稱，元朗蝶翠峰1期1座中層A室，實用面積約488方呎，兩房間隔，買家為區內收租客，輕微議價20萬元，以560萬元入市收租，呎價約11,475元。原業主2016年3月以約398萬元購入物業，持貨約6年多帳面升值約162萬元或約40.7%。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋富健花園3座中層H室，實用面積約592方呎，三房間隔，累減逾51.2萬元，以428.8萬元未補價第二市場價成交，呎價約7,243元。原業主於1998年以約123.8萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約305萬元，升值逾兩倍。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣居屋青雅苑中層15室，實用面積約443方呎，兩房間隔，外望青衣市景，已補價自由市場叫價約578萬元，累減約38萬元，以540萬元易手，呎價約12,190元。原業主2011年以約215萬元購入單位，持貨約11年帳面獲利約325萬元，物業升值約1.5倍。

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