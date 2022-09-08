【移英注意】新首相對能源帳單設上限　每年慳近9千

英國新首相卓慧思(Liz Truss)周四(8日)宣布全面紓困方案，協助英國人應對能源帳單飆升，並吸引投資能源業。卓慧思宣布，典型家庭「未來2年，每年能源帳單將不逾2,500英鎊(22,460港元)」，將讓普通家庭「每年省下1,000英鎊(8984港元)」。而該政策將由10月1日開始實施。

在未來半年，企業也將獲得同等擔保。她指，屆時將對酒店等弱勢產業提供進一步支持。同時建議企業尋找提高能源效率的方法，尋求自己生產能源。而該一籃子計劃的全部費用將於本月稍後由財政大臣Kwasi Kwarteng制訂。

在政策宣布前，英國人的能源帳單將由10月1日起，由每年1,971英鎊(17,708港元)達到每年3,549英鎊(31,885港元)。而根據諮詢公司Cornwall Insight預測，該上限預計將在2023年首季攀升至4649.72英鎊(41,768港元)，然後在第2季升至5,341.08英鎊(47,985港元)。

據悉，2021年10月的能源價格上限為每年1,277英鎊。據預測，若沒有財政支持，今年冬天英國將有1,200萬戶家庭處於「燃料匱困」狀態，佔比高達42%。而燃料匱乏被定義為無法為家庭提供足夠供暖。