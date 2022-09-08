大師響警！經濟危機恐超次按　高盛籲提防10月股災

全球投資無樂土！中美博弈持續，最新消息指白宮推遲對撤華商品關稅作決定，意味美國消費者要繼續捱貴貨，通脹難下，美國聯儲局《褐皮書》更不諱言看淡未來6至12個月的需求表現。難怪投資名宿、有「傳奇災難預言家」之稱的老牌基金公司GMO資產管理聯席創辦人Jeremy Grantham警告，目前全球經濟危機更甚於2007年的次按泡沫，經濟及市場崩潰將測試全球央行試圖透過收緊貨幣政策控制通脹的行動。

美資券商高盛亦指，短期股市看跌，尤其是傳統9月及10月股市通常都會大跌，意味各投資者要提高風險意識，緊握扶手，以防「10月股災」提早叩門而至！

面對高通脹問題，美國對華徵高關稅，讓美國消費者受累，一直成為詬病。之不過，外媒報道，美國總統拜登擬推遲對華關稅作最終決定，即寧可犧牲消費者利益，亦不願與華妥協。中國商務部發言人束珏婷回應指，美方決定延長對華加徵關稅，勢必使眾多美企和消費者承受更大損失。

美國聯儲局最新發表俗稱《褐皮書》的地區經濟報告則顯示，在12個調查地區中，所有地區的食品、租金、公用事業和酒店服務價格均大幅上漲；大多數受訪者預期，物價壓力至少延續至年底。經濟前景方面，《褐皮書》則指當地7至8月經濟活動無太大變化，但預期未來六至十二個月增長疲弱，且需求會進一步轉弱。高盛則預期，聯儲局9月及11月將分別加息0.75厘及0.5厘，比該行原預測分別調高25點子。

貨幣政策與地緣政治博弈不絕於耳之際，能源價格波動更如催命符。歐盟委員會主席馮德萊恩稱，歐盟將提出為俄羅斯天然氣價格「封頂」實施價格上限，以阻止俄羅斯透過相關收入來資助在烏克蘭的戰爭，消息拖累荷蘭天然氣期貨價格曾回吐逾9%至每兆瓦時192歐元，惟後續俄國反彈力度必大。至於英國，能源價格更瀕臨失控，周四傳來即時交付的批發天然氣價格狂飆1.2倍，至每撒姆330便士。

全球指數創11年最長跌浪

Grantham警告，目前全球經濟較2007年危機更嚴峻險，直言金融市場要為跌浪做足準備。事實上，全球股市持續波動，MSCI全球指數已創下2011年以來最長跌浪。Grantham解釋，通脹高企、央行「放鷹」和地緣政治局勢緊張，均令全球經濟是多年來最危險，又指部分被過度高估的資產淪為「超級泡沫」，增長股將會崩潰，同時通脹及全球樓市存「潛在動盪」，加息對業主構成壓力。難怪他預期，標普500指數未來一年或跌逾兩成，基於氣候變化相關的經濟干擾、全球勞動人口減少和大宗商品資源有限，通脹持續將令股市回報進一步受壓。

隨着市場預期美國息口上升速度加快，加上美元走強添加匯兌成本壓力，美企開始削減投資規模。其中花旗(Citigroup)證實已裁減抵押貸款相關業務職位。另外，據報為規避中美角力衍生的制裁風險，美資金融服務公司信安(Principal)擬撤出本港強積金市場，料可套現數億美元，惟信安未予置評。數據顯示，截至3月底止，集團在港強積金市場佔有率為5.8%，排名第7。