新盤UPDATES：天水圍新盤設4示位予參觀

天水圍新盤擬下周開價，發展商頻頻作軟銷，今(8日)率先開放4個示範單位予傳媒參觀。而部署下周一展開首輪銷售的啟德項目，截至今晚已接獲逾1,700張入票，超額認購逾11倍。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期擬下周開價

他表示，首張價單會涵蓋不同戶型，定價參考同系列的第1期及第2期，平均成交呎價約1.6萬元水平，惟第3期景觀較開揚，相信定價有較大調升空間。該盤的會所「Club Seasons by the Bay」連戶外綠化園林總面積逾30.3萬方呎，當中包括逾2,800方呎的空中會所，可從高處俯瞰濕地公園景致。發展商今日開放4個交樓標準現樓示範單位予傳媒參觀，包括3個兩房單位及1個三房單位。

●啟德MIAMI QUAY I或下周隨即展開次輪銷售

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘稱，該盤展銷廳將於周六(10日)舉行中秋主題派對，設中秋節慶布置及體驗，更有猜燈謎遊戲，會送出由著名社企、星星堂製作的月餅，並向親臨現場參觀人士送贈限量MIAMI毛巾及口罩。

●屯門NOVO LAND第1A期取消交易戶提價重售

●旺角利奧坊‧曦岸一房售650萬元

●西營盤15 WESTERN STREET一房呎價約32,827元

萬科香港發展、已屆現樓的西營盤15 WESTERN STREET，最新沽出21樓A室，實用面積307方呎，一房間隔，以1,007.8萬元成交，呎價約32,827元。

●油塘蔚藍東岸三房呎價24,260元創項目分層戶新高

香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽表示，上述成交由該行促成，單位向正東，盡享海景。據悉，新買家鍾情單位海景。他預計，9月份有多個一手盤推出，加上有部分貨尾單位增加優惠吸客，以及部分準買家趕及加息前入市，故睇好樓市購買力繼續湧現，料全月一手成交量可望達1,500宗或以上水平，仍創10個月次高。

●長沙灣佳悅夥中原推中秋禮遇吸客

林氏續指，即使市場存在利淡因素，如加息及疫情等，但並非新鮮事，市民已逐漸消化相關消息，相信疫情一旦過去，各地恢復通關，經濟重拾動力，樓價有機會掉頭回升。