新盤UPDATES：天水圍新盤設4示位予參觀
2022年09月08日 21:42
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天水圍新盤擬下周開價，發展商頻頻作軟銷，今(8日)率先開放4個示範單位予傳媒參觀。而部署下周一展開首輪銷售的啟德項目，截至今晚已接獲逾1,700張入票，超額認購逾11倍。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期擬下周開價
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的天水圍Wetland Seasons Bay第3期推售步伐提速。新地代理總經理胡致遠稱，部署下周公布首張價單，屆時將隨即向公眾開放示範單位。
他表示，首張價單會涵蓋不同戶型，定價參考同系列的第1期及第2期，平均成交呎價約1.6萬元水平，惟第3期景觀較開揚，相信定價有較大調升空間。該盤的會所「Club Seasons by the Bay」連戶外綠化園林總面積逾30.3萬方呎，當中包括逾2,800方呎的空中會所，可從高處俯瞰濕地公園景致。發展商今日開放4個交樓標準現樓示範單位予傳媒參觀，包括3個兩房單位及1個三房單位。
●啟德MIAMI QUAY I或下周隨即展開次輪銷售
市區新盤收票反應不俗，由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展、位於啟德PARK PENINSULA的MIAMI QUAY I，將於下周一(12日)首輪發售138伙，會德豐地產總經理(市務)陳惠慈表示，項目已接獲逾1,700張入票，超額認購逾11倍，會視乎首輪銷情，再作銷售部署，或將緊接下周隨即展開次輪銷售。
會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘稱，該盤展銷廳將於周六(10日)舉行中秋主題派對，設中秋節慶布置及體驗，更有猜燈謎遊戲，會送出由著名社企、星星堂製作的月餅，並向親臨現場參觀人士送贈限量MIAMI毛巾及口罩。
●屯門NOVO LAND第1A期取消交易戶提價重售
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第1A期，將早前未完成交易的單位提價重售。據修改價單顯示，項目的第1座7樓D室，實用面積235方呎，開放式間隔，定價由404.6萬元調升1.5%至410.7萬元，扣除15%折扣優惠後，新的最高折實價約349.1萬元，折實呎價約14,855元。資料顯示，上述單位原本於上月以342.91萬元沽出，惟交易其後已取消。
●旺角利奧坊‧曦岸一房售650萬元
恒基地產(00012)旗下的旺角利奧坊‧曦岸，最新售出1座5樓F室，為實用面積238方呎的一房戶，連103方呎平台，成交價650萬元，呎價約27,311元。
●西營盤15 WESTERN STREET一房呎價約32,827元
萬科香港發展、已屆現樓的西營盤15 WESTERN STREET，最新沽出21樓A室，實用面積307方呎，一房間隔，以1,007.8萬元成交，呎價約32,827元。
●油塘蔚藍東岸三房呎價24,260元創項目分層戶新高
新盤餘貨錄得高價承接，五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸，新近以沽出1座20樓D室，實用面積845方呎，屬三房連儲物室間隔，成交價為2,050萬元，呎價約24,260元創項目分層戶新高。
香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽表示，上述成交由該行促成，單位向正東，盡享海景。據悉，新買家鍾情單位海景。他預計，9月份有多個一手盤推出，加上有部分貨尾單位增加優惠吸客，以及部分準買家趕及加息前入市，故睇好樓市購買力繼續湧現，料全月一手成交量可望達1,500宗或以上水平，仍創10個月次高。
●長沙灣佳悅夥中原推中秋禮遇吸客
佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展位於長沙灣佳悅，由開售至今累計售出31伙，套現逾1.3億港元。為配合項目銷售部署，中原地產資深營業董事林偉文表示，會向項目買家推出限時中秋置業禮遇，由即日起至9月30日，經該行購入樓盤開放式單位的首10名買家，可獲贈價值3,880元的八達通增值額，優惠總值約38,880元，優惠先到先得，送完即止。
林氏續指，即使市場存在利淡因素，如加息及疫情等，但並非新鮮事，市民已逐漸消化相關消息，相信疫情一旦過去，各地恢復通關，經濟重拾動力，樓價有機會掉頭回升。