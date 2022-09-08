夜市UPDATES：道指微跌89點　港股夜期低水

多名資深投資界人士警告，美股跌勢未止，加上勞動力市場出現隱憂，道指周四(8日)早段跌89點，至31,491點；標指跌41點，至11,750點；以科技股為主的納指跌10點，至3,969點。港股期指夜市目前報18,801點，跌50點，低水54點。

美國上周首次申領失業救濟人數減少3,000人，至22.2萬人，少過預期的23.5萬人；不過，截至前周止持續申領人數則增加3.6萬人，至147.3萬人，遠多過預期的143.8萬人。

就業市場出現隱憂之際，失業率恐需進一步上升，才能壓抑通脹。外媒引述包括兩名國際貨幣基金組織(IMF)經濟學家所組成的研究團隊研究發現，失業率或需升高至7.5%，上月失業率僅3.7%，才能令高通脹回落，相當於失業大軍達600萬人，規模多達約8成全港人口，與早前美國前財長薩默斯稱失業率需升逾6%，通脹方可回落至2%觀點不謀而合。

「新興市場之父」麥樸思表示，市場還未完全消化聯儲局加息影響，美股有望再下跌。不過他直言，美國經濟問題相比歐洲和中國微不足道，歐洲正因能源危機和通脹，經濟「深陷困境」。

電影《沽注一擲》主角的原型、美國知名對沖基金經理Michael Burry亦警告，股市仍未見底，近期兩隻以特殊目的收購公司(SPAC)為投資對象的交易所買賣基金(ETF)關閉，預料可能陸續有來，亦指加密貨幣和迷因股(Meme)都崩潰，暗指今年或將出現類似2000年網路泡沫或2008年金融海嘯的崩潰。

俗稱「B站」內地影片網站嗶哩嗶哩截至6月底止第二季收入按年增9.2%，達49.08億元人民幣(下同)；虧損按年擴大79.09%，至20.06億元。期入，月均活躍用戶數達3.06億，按年增長29%；日均活躍用戶數達8,350萬，按年增長33%，其股價曾跌至19.86美元，一度挫15.9%。

時裝店American Eagle Outfitters截至7月底止第二財季虧損4,246.6萬美元，按年盈轉虧。行政總裁Jay Schottenstein表示，為了緩和成本上升和需求減慢對公司造成的壓力，將凍結招聘計劃、減低非必要支出，以及減少資支開支。