摩通指人民幣貶值壓力猶在　關注下周公布8月經濟數據

中國人民銀行公開市場周四連續第32日進行20億元人民幣逆回購操作，期限7日，中標利率維持2厘，完全對沖即日到期量。同日人民幣兌中間價報6.9148，按日升12基點，終止四連跌，暫脫兩年低位；每百港元兌88.67元人民幣。

摩根大通認為，人民幣貶值壓力繼續存在，市場將關注下周公布的8月經濟活動數據，藉此確認近期內地經濟復甦狀況；又指強美元是比人行本幣支持措施更有決定性的因素，隨着市場預期美國聯儲局會再加息75個基點，債券流出壓力將加劇。巴克萊銀行則提到，強勁的國際收支平衡，意味着人民幣匯率仍完全在內地控制之中，匯率不太可能出現失控。

數碼貨幣是中美貨幣戰的重要一環。北京銀行董事長霍學文在出席2022中國(北京)數字金融論壇上表示，將從三個方面大力推動「數碼人民幣+智能合約」應用，包括以數碼化轉型引領高質量發展、以組合金融賦能產業發展，推動政府金融服務、商務金融服務、投行金融服務、公司金融服務和消費者金融服務，以及以數幣金融豐富應用場景。他強調，數幣金融是指數碼人民幣金融，不是NFT(非同質化代幣)，跟NFR(非同質化權益)也沒有任何關係，而是一個完全依託於數碼人民幣的數碼金融。