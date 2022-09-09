東方日報B1：中銀調升按息「留一手」

中銀回應指，過去一段時間H按封頂息率與P按計劃的息率基本保持一致，在息口趨升的環境下，除了提供H按計劃外，該行亦推出一個有利率差異化的P按計劃，讓有意置業的客戶多一個選擇。

該行將P按息調整至低於H按，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預計P按吸引力會增加，過往銀行的H按計劃鎖息上限一般與P按計劃的實際息率保持一致，不過現時銀行會根據息口走勢及其按揭業績而有所調整，相信日後銀行的按揭計劃亦會朝向不同方向發展。

其他銀行之前加H按息時都未有提及P按，據本報向按揭代理了解，實際上，各家銀行都是「齊頭」加P按息，使H按息封頂位等同P按實際按息。今次中銀及恒生P按息2.6厘，成為全港二手按息低位，相信可吸引買家敍做P按慳息。

目前中銀是現樓按揭市佔龍頭，截至８月底，中銀市佔率為24.9%，拋離第二位滙豐的20%佔有率，恒生以13.7%排名第3。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，是次安排反映銀行樓按取態正面，而一手樓按息維持2.5厘，對市場買家屬於好消息。由於一手樓按息低過二手樓，一手較二手旺之形勢將延續。對有需要轉按的人士來說，按息有關新調整將於9月15日才生效，王預期，市場會即時出現加快提交新按轉按申請的短期尾班車。她亦相信，4大銀行已全線調整按息，相信其他未調整息率的銀行快將跟隨。

曹認為，中銀一手新盤的H按鎖息上限仍保持2.5厘，相信是因近期一手市場暢旺並主導市場，為了搶佔樓花市場份額。另外，今年首8個月樓花按揭宗數為3,074宗，按年減少21.2%，創11年以來的同期新低，相信該行仍要為今年的樓花按揭業務作最後衝刺，因此暫時未跟隨加一手封頂息率。