【盛極必衰】台灣半導體出口收縮　需求恐惡化

繼近日市傳半導體大廠台積電被削產品訂單後，荷蘭國際集團(ING)銀行發表報告，表示在7月時已注意到半導體需求疲弱，台灣的出口訂單下滑且按年收縮。如加上高通脹持續，削弱歐美地區對電子產品需求下降，以及內地受房地產危機影響導致消費需求疲弱，半導體和兩岸的貿易困境或在今年餘下時間惡化。

需求減少，令台灣的智能設備出口於8月份按年增長僅2%，相較7月份增長14.2%大為減慢。按個別出口產品看，訊息、通訊及音像產品的出口按年收縮1.6%。同期，內地的出口亦由7月的上升18%，大幅收窄至8月增加7.1%，其中以半導體為主的集成電路以美元計更按年下挫17.2%。

進口數據亦差強人意，台灣8月進口電子零件按年下跌4.3%，與今年1至8月按年增長23.7%形成極大反差。數據凸顯半導體需求急劇下滑所造成的風險，以及對兩岸貿易和製造活動造成影響。

台積電8月營收增16%

台積電雖沒有正面回應被削訂單，但就公布其8月營業收入為2,181.32億元新台幣(約70.52億美元)，按月升16.8%，按年更大增58.7%；累計今年首8個月營收1.4301萬億元新台幣(約460億美元)，按年升43.5%。

集團指出，儘管當前半導體產業景氣趨緩，市場雜音紛飛，但台積電客戶對於5納米及7納米先進製程需求強勁，加上新台幣匯率下行，是推升8月營收創高位的主要動力，預期第3季營收目標198億至206億美元應可順利達成，而該企7、8月之累計營收合共約為130億美元。