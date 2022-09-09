救Yen要緊　日本內閣官員出口術撐匯價

日本上季經濟增長比預期強勁，日經平均指數周四高收2.31%。不過，日本最大的問題始終是日圓匯價急瀉，迫使更多官員出口術「救Yen」。

內閣官房長官木原誠二昨發出的口頭警告與其他日本官員類近，稱關注近期匯市出現突然單邊波動，將密切注視市場走勢，如波動持續將採取必要行動云云，惟拒絕回應政府有否打算出手托匯。

日圓兌每美元周四跌至144.55後，曾彈上143.43，惟其後再倒跌至近144邊緣，每百日圓兌港元低見5.4311。日本財務省、央行及金融廳昨開會商討國際金融市場，為6月以來首次；三方會議大多不定期且臨時舉行，經常用作向市場展示政府正關注匯率快速波動。

日圓持續低迷，惟日本次季國內生產總值(GDP)按年升幅向上修訂為3.5%，比初值多1.3個百分點，亦較預期高0.6個百分點，主因資本開支按年增幅擴大至2%，比初值高0.6個百分點，反映企業信心高過預期；上季私人消費亦增1.2%，較初值高0.1個百分點。

不過，明治安田研究所經濟學家小玉祐一評論，消費反彈勢頭快將到頂，通脹最終令消費者感到壓力，強勁資本支出的確能引領經濟復甦，但若美國經濟增長放緩，日本必受牽連。

9月黃金需求有望向上

美元強勢亦令金價受挫，世界黃金協會(WGC)公布，8月全球黃金交易所買賣基金(ETF)淨流出51噸，為連續4個月流出，若央行繼續進取加息，金價將再受壓，惟滯脹和衰退風險上升，參考往績對黃金有利。短期而言，9月黃金需求和交易量有望向上，現貨金周四曾高見1,722美元，升0.26%。