溫灼培：澳元基本因素雖好　或受累亞幣偏弱

澳洲央行周二宣布加息0.5厘，把其官方息率推上2.35厘水平。在聲明中，澳洲央行行長洛威指，維持價格穩定是保經濟及就業長遠發展的先決條件，言下之意，他似乎是傾向繼續加息。現市場估計於10月4日的議息會議繼續加息，但加幅料將只有0.25厘，而加息半厘的機率只有約30%。

經濟暫未受加息影響

至於10月之後澳洲央行的加息幅度有幾多，這要看10月底公布的當地第三季通脹數字而定。回看澳洲次季年通脹率為6.1%，遠高於央行定下的2至3%通脹目標水平。事實上，從近期澳洲公布的經濟數據，如失業率降至只有3.4%，是自1974年以來最低，加上出口強勢，似乎暫時看不到澳洲央行的連環加息對澳洲經濟帶來任何負面影響。

澳元的基礎因素雖好，但分析澳元匯價走勢不能忽略區內兩大貨幣變化，分別是人民幣及日圓走勢。最近人民幣曾跌破了6.99兌每美元水平，而日圓兌每美元更跌破142水平。澳洲的出口主要面向亞洲，中國及日本更是其兩個最大出口市場，當人民幣及日圓匯價相繼轉弱，澳元更難獨善其身。技術上，料澳元初步支持為67美仙，龐大支持於65美仙。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培