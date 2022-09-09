德意志銀行：美股或挫25%　風險在...

外媒報道，德意志銀行由Binky Chadha牽頭的策略師表示，股市維持升勢面臨的風險增加，若經濟陷衰退，美股或會下跌25%。

在周三(7日)公布的報告中寫道，隨公司利潤勢將下降、股票估值仍然很高、經濟衰退風險逼近，股市基本面具挑戰性；惟投資者在股市的倉位很低。

Chadha說：「前景看起來相對二元：若陷入經濟衰退，那麼下跌之路還很長」，重申在最糟糕的假設情景下標普500指數或跌至3,000點，較周三收盤水平低約25%。而若經濟衰退能避免，「預計市場將大幅回升至之前的峰值。」他的基本假設情景仍是年底前股市將上升。

股市主要風險之一是在「較高的後周期收益」情況下，估值過高。Chadha指，雖次季財報強於預期，但主要因為油價上升令能源公司受益，利潤增長或由目前開始放緩，甚至下降。

不過，Chadha指鑑於市場頭寸偏低、通脹數據不太可能超預期，標普500指數10月或有上行空間。將標普500指數的年底目標維持於4,750點，較當前水平高19%。他補充ZB2「領先指標預示經濟衰退，但並不表明已處於衰退之中」。