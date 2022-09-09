陳鳳珠：內銀下半年純利增長或放緩

內房的資金鏈緊張引發違約風險，導致市場憂慮會蔓延至內銀行業，雖然四大國有銀行的上半年盈利均呈現增長趨勢，純利增長5%至6%不等，但內地樓市斷供潮及貸款利率下降或會導致內銀下半年的資產質素轉差及淨息差收窄，因此全年純利增速或有機會放慢。

淨息差方面，上半年中行的淨息差持平於1.76%，其餘三大行均錄得下跌。農行的淨息差按年下跌0.1個百分點至2.02%，主要因集團主動加大對普惠金融、綠色發展、科技創新等重點領域投放和讓利力度，料下半年淨息差或會繼續受壓。至於建行的淨息差按年下跌0.04個百分點至2.09%，工行的淨息差按年下跌0.09個百分點至2.03%。

不良貸款率方面，中行的不良貸款率較去年底微升0.01個百分點至1.34%，為四大行最低，其中房地產不良貸款率較去年底增加0.62個百分點至5.67%，個人住房抵押貸款不良率則較去年底上升0.09個百分點至0.36%。工行的不良貸款率較去年底下降0.01個百分點至1.41%，其中房地產不良貸款率較去年底增加0.68個百分點至5.47%，為2008年以來最高，個人住房貸款不良率增加0.07個百分點至0.31%。不過，集團表示房地產貸款資產質量平穩可控，上半年停工項目涉及工行按揭不良貸款餘額6.37億元人民幣，佔整體按揭貸款餘額的0.01%。而建行上半年的不良貸款率較去年底下降0.02個百分點至1.4%，房地產不良貸款率增加1.13個百分點至2.98%，個人住房不良貸款率較去年底上升0.05個百分點至0.25%。農行的不良貸款率較去年底下降0.02個百分點至1.41%，房地產不良貸款率較去年底增加0.58個百分點至3.97%，至於存在保交樓風險涉及預期按揭貸款餘額為12.3億元人民幣，佔個人住房貸款餘額的0.023%。由於涉及房地產按揭不良貸款餘額佔比相對較少，料對四大內銀的影響相對輕微。

安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠(作者爲註冊持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）