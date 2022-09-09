惠譽料新能源電企槓桿率仍將高企

惠譽評級預期，由於今年中國可再生能源發電企業的建設活動將更集中於後半年，而資本支出在中期內將保持在較高水平，多數電企的槓桿率或將居高不下。儘管如此，今年上半年，可再生能源電企以淨債務與EBITDA之比衡量的槓桿率有所下降，原因在於資本支出暫時回落，去年下半年大規模的新增裝機撬動了收入增長，以及部分電企補貼回款增強，抵銷了發電設備利用小時數走弱和/或平均電價下降對盈利產生的負面影響。

今年上半年，裝機容量的快速增長(多為去年下半年新增裝機)拉動大唐集團新能源、中國廣核新能源控股、山高新能源集團、北京能源國際控股和協合新能源集團等主要新能源發電企業的EBITDA同比上漲10至110%。截至今年上半年，這些電企的裝機容量較去年上半年年末高出8至62%。

裝機容量的強勁增長弱化了利用小時走弱對盈利產生的影響。因去年第四季度裝機容量劇增，加上疫情封控措施導致需求趨弱，今年上半年中國棄風率有所上揚，風電利用小時數同比減少58小時。受此影響，裝機以風電為主的大唐新能源和龍源電力集團的整體利用小時數同比減少70至80小時；然而，協合新能源的風電利用小時實現逆勢同比新增106小時，主要得益於其不斷出售含有補貼的項目並建設新平價項目，而前者的利用小時普遍低於後者，風電項目組合的利用率實現優化。

儘管利用小時有所承壓，今年上半年大部分可再生能源電企的盈利因新增裝機容量勁增而上漲。例外情況是龍源，由於該公司7%的裝機來自火電，煤價上升侵蝕了其火電板塊利潤，加上風電平均電價有所降低，削弱了其EBITDA利潤率——由於新增項目不再享受補貼，公司平均電價隨着更多平價上網上馬而走低在同業中屬常見情形。然而，惠譽認為，隨着煤價趨於正常，利潤率或將回升，且鑑於平價上網項目的運營成本較低，長期而言，平價電價下降對利潤率產生的影響亦應將可控。

隨着盈利增加，疊加資本支出縮減——2022年上半年平均同比減少約30%—上述公司的平均淨債務/EBITDA同比下降了1倍左右。對於4大電力央企的新能源子公司(如龍源)而言，去槓桿亦得益於較高比例應收補貼款項的收回。由於今年上半年回收了114億元人民幣應收補貼款項(去年上半年僅收回1.3億元人民幣)，龍源的現金頭寸自去年末的39億元人民幣大幅增至今年上半年末的148億元人民幣。

然而，惠譽認為，國有發電企業的去槓桿可能是短期的，原因是其今年上半年資本支出縮減要歸功於去年同期的高基數效應、疫情封控所致項目建設推遲，以及太陽能電池組件價格上漲令其投資步伐暫緩。考慮到大多數國有電企仍維持相對激進的產能擴張計劃以支持中國政府的能源轉型之路，並積極參與可再生能源大基地競標，該企預計，直至2025年，此類企業的年均資本支出將普遍高於去年前的水平。

儘管如此，穩固的融資渠道疊加應收補貼款項的加速結清可以緩解國有電企的財務壓力。截至今年上半年末，應收賬款及應收票據佔其淨債務的20至50%。

對於協合新能源等資金充裕的民營電企而言，惠譽預計其槓桿率亦可能因持續產能擴張計劃而在今年有所上升。惠譽預計，今年協合新能源的淨債務/EBITDA將達到5.4倍(去年為4.9倍)，但隨着更多產能投入運營，槓桿率將於明年向5倍下滑。此外，該企又預計其今年至明年間每年資本支出為55億元人民幣，將略高於去年的50億元人民幣。