美股三大指數揚升　港股ADR做好

美國聯儲局主席鮑威爾表示，該局認為有必要直接了當地對通脹採取行動，以避免通脹的社會成本。美股周四(8日)反覆做好，道指收報31,774點，升193點或0.61%；標指收報4,006點，升26點或0.66%；納指收報11,862點，升70點或0.6%。

港股ADR指數做好，按比例計算，收報18,891點，升37點或0.2%。

大型藍籌股靠穩，滙豐控股收報47.99港元，較港收市高0.39元；騰訊控股收報302.67元，較港收市高0.87元。

美國上周首次申領失業救濟人數減少3,000人，至22.2萬人，少過預期的23.5萬人；不過，截至前周止持續申領人數則增加3.6萬人，至147.3萬人，遠多過預期的143.8萬人。

就業市場出現隱憂之際，失業率恐需進一步上升，才能壓抑通脹。外媒引述包括2名國際貨幣基金組織(IMF)經濟學家所組成的研究團隊研究發現，失業率或需升至7.5%，上月失業率僅3.7%，才能令高通脹回落，相當於失業大軍達600萬人，規模多達約8成全港人口，與早前美國前財長薩默斯稱失業率需升逾6%，通脹方可回落至2%觀點不謀而合。