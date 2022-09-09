道指升193點　紐油漲近2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報109.64；港匯見7.8487；離岸人民幣(CNH)報6.9581；美元兌日圓處143.91；歐元報1.0006，英鎊報1.1517。金價穩升至1,710.36美元。布油企穩於88.61美元，紐油偏軟至83.05美元。比特幣靠穩，至1.93萬美元。道指期貨升30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水110點。

●鮑威爾：遏通脹以避社會成本，揚言不受政治影響。

●道指收報31,774點，升193點或0.61%；標指收報4,006點，升26點或0.66%；納指收報11,862點，升70點或0.6%。

●港股ADR指數做好，按比例計算，收報18,891點，升37點或0.2%。

●即月恒生指數夜期收報18,845點，跌6點，低水10點，成交17,524張。

●紐約期油升1.6美元或1.95%，收報每桶83.54美元；布蘭特期油升1.15美元或1.3%，收報每桶89.15美元。

●紐約期金收報每安士1,720.2美元，跌0.4%。

●英國富時100指數收報7,262點，升24點或0.33%；德國DAX指數收報12,904點，跌11點或0.09%；法國CAC指數收報6,125點，升19點或0.33%。

●摩通指人民幣貶值壓力猶在，關注下周公布8月經濟數據。

●倘經濟陷衰退，英國銀行貸款恐減值近4,000億港元。

●台灣半導體出口收縮，需求恐惡化。

●印度對碎米加徵20%出口關稅。

●惠譽料新能源電企槓桿率仍將高企。