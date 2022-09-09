恒指抽升逾300點　重上19000關　美團漲4%

港股反覆向好，恒生指數高開39點，一度倒跌39點至18,893點低位有支持，最新大升逾300點，重上19,000點關，目前升331點或1.76%，報19,187點；國企指數亦倒升127點或近2%，報6,564點；恒生科技指數則升70點或1.78%，報4,044點。主板成交暫約224億港元。

主要科網股支持大市，騰訊倒升1%重上300元，最新報304.8元。美團漲4%，單隻貢獻大市60點。阿里巴巴、小米及京東齊升2.1%，快手升3%。

藍籌股揚升，友邦保險升2.2%，滙豐控股升1.1%，中移升1.9%，港交所升1.8%，建設銀行升1.7%。

績後股個別走，新鴻基地產升0.8%，公司去年股東應佔溢利255.6億元，按年跌4.2%。嗶哩嗶哩仍挫16.5%。

【09:21】港股靠穩 騰訊跌近1%穿300元 嗶哩嗶哩績後挫14%

長假期前夕，港股靠穩。恒生指數高開39點或0.21%，報18,893點；國企指數高開15點或0.24%，報6,452點；恒生科技指數高開5點或0.14%，報3,979點。主板成交暫約10.76港元。

大型科網股個別發展，騰訊跌0.9%失300關，跌至299元，遭南非大股東啟動減持計劃。嗶哩嗶哩績後大挫逾14%，公司半年蝕42.88億元人民幣，按年增加1.1倍。阿里巴巴及小米無升跌；而美團升0.6%，京東升0.5%，快手升0.8%。

重磅股普遍上升，滙豐控股升0.5%，友邦保險升0.8%，港交所升0.3%，中移微升0.1%，建設銀行無起跌。