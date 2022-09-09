中國經濟：8月通脹升2.5%　PPI升2.3%　齊遜預期

中國國家統計局公布，8月份居民消費價格指數(CPI)按年升2.5%，低於預期升2.8%，前值升2.7%；工業生產者出廠價格指數(PPI)按年升2.3%，預估升3.2%，前值升4.2%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟稱，按月比較，8月份CPI由7月上漲0.5%轉為下降0.1%。其中，食品價格上漲0.5%，漲幅比7月回落2.5個百分點，影響CPI上漲約0.1個百分點。食品中，生豬出欄逐步恢復正常，加之消費需求季節性走弱，豬肉價格上漲0.4%，漲幅比7月回落25.2個百分點。

另外，8月份受國際原油、有色金屬等大宗商品價格波動傳導和國內部分行業市場需求偏弱等多種因素影響，工業品價格走勢整體下行。全國PPI按月降幅略有收窄，按年漲幅持續回落。

8月食品價格按年上漲6.1%，升幅比7月回落0.2個百分點，影響CPI上漲約1.09個百分點。食品中，豬肉價格上漲22.4%，漲幅比7月擴大2.2個百分點，主要是去年同期基數走低影響；在豬肉價格上漲帶動下，雞肉和鴨肉價格分別上漲6.6%和12.7%，漲幅比7月均有擴大；鮮果和鮮菜價格分別上漲16.3%和6.0%，漲幅比7月均有回落；食用植物油和糧食價格分別上漲7.9%和3.3%。非食品價格上漲1.7%，漲幅比7月回落0.2個百分點，影響CPI上漲約1.38個百分點。