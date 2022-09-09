【高盛推介】歐洲大幅加息0.75厘 美股反覆微漲
2022年09月09日 10:38
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：歐洲央行周四(8日)宣布加息0.75厘，為自1999年以來最大幅度加息，並將於下周三(14日)生效。美股周四走勢反彈，最終微漲收高，當中標指升幅最大，升26點或0.7%，納指及道指分別升61點及193點。亞洲時段中，亦見美指期貨反彈持續，納指及標指目前較周四高開約1%，而道指亦較周四高水約0.9%。市場關注在下周公布的美國上月通脹數據，市場預期聯儲局本月加息0.75厘的可能性高。
觀察個股輪證資金流向，納指及道指淡倉於周四均獲資金轉向流入，有約430萬及160萬元。
標指方面，其好倉及淡倉於周四皆獲資金轉向流入，均有約10萬元。
納指購10421，行使價13,500點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.3倍，高槓桿、低面值。
道指購10476，行使價32,100點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.2倍，貼價、低街貨。
標指購10429，行使價4,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿14.3倍，貼價、高槓桿。
投資者可考選擇美指認沽證部署對沖，納指方面可留意屬行使價10,000至12,000點間產品中，槓桿最高之一的低面值納指沽(10487)。道指方面可留意屬高槓桿的道指沽(10508)。標指方面可留意屬高槓桿的標指沽(10435)。
納指沽10487，行使價10,750點，2022年12月16日到期，實際槓桿9倍，低面值、行使價10,000至12,000點間產品中，槓桿最高之一。
道指沽10508，行使價26,380點，2022年12月16日到期，實際槓桿12.0倍，高槓桿。
標指沽10435，行使價3,450點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.5倍，高槓桿。
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