【高盛推介】歐洲大幅加息0.75厘　美股反覆微漲

高盛(亞洲)有限責任公司：歐洲央行周四(8日)宣布加息0.75厘，為自1999年以來最大幅度加息，並將於下周三(14日)生效。美股周四走勢反彈，最終微漲收高，當中標指升幅最大，升26點或0.7%，納指及道指分別升61點及193點。亞洲時段中，亦見美指期貨反彈持續，納指及標指目前較周四高開約1%，而道指亦較周四高水約0.9%。市場關注在下周公布的美國上月通脹數據，市場預期聯儲局本月加息0.75厘的可能性高。

觀察個股輪證資金流向，納指及道指淡倉於周四均獲資金轉向流入，有約430萬及160萬元。

標指方面，其好倉及淡倉於周四皆獲資金轉向流入，均有約10萬元。

納指購10421，行使價13,500點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.3倍，高槓桿、低面值。

道指購10476，行使價32,100點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.2倍，貼價、低街貨。

標指購10429，行使價4,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿14.3倍，貼價、高槓桿。

納指沽10487，行使價10,750點，2022年12月16日到期，實際槓桿9倍，低面值、行使價10,000至12,000點間產品中，槓桿最高之一。

道指沽10508，行使價26,380點，2022年12月16日到期，實際槓桿12.0倍，高槓桿。

標指沽10435，行使價3,450點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.5倍，高槓桿。

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