【高盛推介】美團急彈上試180元 資金兩邊部署
2022年09月09日 11:03
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：美團由上周四(1日)起連跌6日，累計跌近10%，周五(9日)早段發力反彈。早上高開約0.6%後升幅擴大，曾突破180港元水平。現報179.7元，升約4.8%。有券商料內地科網企業將在下半年繼續提高利潤率，今年下半年營業利潤平均按年增長26%。該行並將美團列為科網股首選。
觀察個股輪證資金流向，好倉於本周二(6日)及周三(7日)共錄得約270萬元資金流入後，周四(8日)獲資金轉向沽出。淡倉於本周三及周四共錄得約1,010萬元資金流入。即市資金部署淡倉。
觀察港股通資金流向，周四北水繼續買入美團，錄得約6,700萬元資金淨買入。
美團購11455，行使價200元，2022年11月25日到期，實際槓桿6.7倍，高槓桿。
美團購17342，行使價220元，2022年11月23日到期，實際槓桿8.3倍，低面值、高槓桿。
美團牛68749，收回價170元，行使價167元，換股比率500，槓桿比13.4倍，市場上首三高槓桿之一貼牛。
美團沽21533，行使價150元，2022年11月23日到期，實際槓桿6.2倍，高槓桿。
美團沽19810，行使價144.9元，2022年12月20日到期，實際槓桿5.2倍，中期。
美團熊68373，收回價190元，行使價193元，換股比率500，槓桿比率12.9倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。