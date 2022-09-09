【高盛推介】美團急彈上試180元　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美團由上周四(1日)起連跌6日，累計跌近10%，周五(9日)早段發力反彈。早上高開約0.6%後升幅擴大，曾突破180港元水平。現報179.7元，升約4.8%。有券商料內地科網企業將在下半年繼續提高利潤率，今年下半年營業利潤平均按年增長26%。該行並將美團列為科網股首選。

觀察個股輪證資金流向，好倉於本周二(6日)及周三(7日)共錄得約270萬元資金流入後，周四(8日)獲資金轉向沽出。淡倉於本周三及周四共錄得約1,010萬元資金流入。即市資金部署淡倉。

觀察港股通資金流向，周四北水繼續買入美團，錄得約6,700萬元資金淨買入。

美團購11455，行使價200元，2022年11月25日到期，實際槓桿6.7倍，高槓桿。

美團購17342，行使價220元，2022年11月23日到期，實際槓桿8.3倍，低面值、高槓桿。

美團牛68749，收回價170元，行使價167元，換股比率500，槓桿比13.4倍，市場上首三高槓桿之一貼牛。

美團沽21533，行使價150元，2022年11月23日到期，實際槓桿6.2倍，高槓桿。

美團沽19810，行使價144.9元，2022年12月20日到期，實際槓桿5.2倍，中期。

美團熊68373，收回價190元，行使價193元，換股比率500，槓桿比率12.9倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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