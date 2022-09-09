張智威：恒指料下行空間不大 騰訊及嗶哩嗶哩勿撈底
2022年09月09日 11:16
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美國聯儲局主席鮑威爾重申，將會採取「強力行動」壓抑通脹，信誠證券聯席董事張智威稱，市場對其鷹派言論早有預視，故隔晚美股保持升勢。
港股方面，他預期，恒指下周將繼續在19,000點關口徘徊，主要因為外圍不明朗，港股本身亦有減持陰霾，但恒指近期已從約21,000點跌至現階段水平，再下行空間不大。
新鴻基地產(00016)截至6月底止全年度股東應佔溢利255.6億元，按年跌4.21%，每股基本盈利8.82元，末期息每股3.7元。張表示，本地樓價難再上漲，甚至出現回落，加上供樓負擔增加，他並不看好本地地產股。就新地而言，股份業績與市場預期相若，惟股價向上空間或有限，股息率未算吸引，值博率不高。
「B站」嗶哩嗶哩(09626)第二季經調整虧損19.67億元人民幣，蝕幅按年擴大48.5%。張指出，「B站」業績不理想，加上內地打擊網絡犯罪，關停約21萬個「網絡水軍」帳號，現階段撈底「B站」實屬不宜。
騰訊控股(00700)多達2%股份存入中央結算系統(CCASS)，再惹來大戶減持疑雲。張稱，騰訊周五(9日)早段股價雖向上，但未來沽壓可能持續，或再跌穿300元水平，現階段未宜心急撈貨。