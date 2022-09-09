張智威：恒指料下行空間不大　騰訊及嗶哩嗶哩勿撈底

美國聯儲局主席鮑威爾重申，將會採取「強力行動」壓抑通脹，信誠證券聯席董事張智威稱，市場對其鷹派言論早有預視，故隔晚美股保持升勢。

港股方面，他預期，恒指下周將繼續在19,000點關口徘徊，主要因為外圍不明朗，港股本身亦有減持陰霾，但恒指近期已從約21,000點跌至現階段水平，再下行空間不大。