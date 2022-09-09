金管局：轉數快推出4年帳戶突破1千萬　探討讓港人遊泰使用

香港金融管理局副總裁李達志發表匯思，回顧快速支付系統「轉數快」推出接近4周年。「轉數快」廣受市民及商戶歡迎，並於今年3月突破1,000萬個帳戶登記。截至今年8月底，「轉數快」已錄得1,090萬個登記，使用量亦持續有穩定增長，今年8月平均每天處理928,000宗實時交易，這較系統2018年10月剛推出時，大幅飆升17倍。

另外，他稱與中國人民銀行數字貨幣研究所(數研所)合作測試數字人民幣。很高興香港成為數字人民幣在內地以外首個跨境試點進行技術測試，以促進粵港澳大灣區互聯互通，及提升跨境支付服務效率和用戶體驗。有關技術測試目前已進入第二階段，主要測試通過「轉數快」為數字人民幣錢包增值。第二階段的測試範圍和規模亦有所擴大，參與的銀行由第一階段的1間增加至4間，並繼續邀請銀行員工及商戶參與。現時測試進展良好，會適時引入更多數字人民幣營運機構與香港本地銀行參與測試，以便香港居民將來在內地使用數字人民幣。

除了數字人民幣的跨境測試外，金管局亦正研究如何透過與其他地方的電子支付系統互聯，讓香港人在常到的外地旅遊熱點直接通過「轉數快」進行支付。金管局正與泰國央行合作，探討讓香港居民於泰國使用「轉數快」支付，及讓泰國旅客在港使用當地的快速支付系統「PromptPay」。

他期望在疫情緩和、旅遊業逐步復甦之際，可以為香港人到海外旅遊或來港旅客提供多一個安全快捷的支付選擇，給旅客一個嶄新的體驗。這次合作亦會為日後再進一步拓展跨境支付服務的版圖奠下良好基礎。