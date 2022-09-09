耀才兩大手機App再奪獎　研發防斷功能交易系統

耀才執行董事兼行政總裁許繹彬表示，獲此榮譽無疑是對集團極大的認可與鼓勵，亦是對一眾同事辛勞付出的肯定。他續指，集團一直力求創新和進步，致力開發「寶寶」、「豆豆」App的新功能，與時俱進，迎合投資者的需要。例如在「耀才寶寶」App增設「自行沽碎股」、「窩輪牛熊證搜尋」、「美股盤前買賣」及「智能選股」等多種功能，更推出由金管局認可的「eDDA存款服務」，令客戶的存款方式變得更方便快捷。

集團多年前已經洞悉到投資者對手機交易及資訊需求的趨勢，每年投放龐大資源去拓展各類網上交易渠道，今年耀才再次自行研發具備緊急防斷功能的交易系統，當客戶成功開立證券帳戶後，便自動接通4大交易系統，包括耀才證券(寶寶)App，耀才證券(MH)App，電腦網頁版交易系統及電腦下載版交易系統；客戶可隨意選擇任何1個交易系統，便可時進行買賣。