西九藝術廣場大樓再招標 發展及營運權延長至47年

以建造、營運及移交模式招標的西九文化區藝術廣場大樓項目，今年2月首度截標時收到至少4份標書，不過最終西九文化管理局未有接納任何標書，並修訂招標條款再度推出。該局最新公布，項目周五(9日)重新招標，截標日期為11月14日下午5時正。

管理局宣布，以公開招標方式，邀請有興趣者投標參與西九文化區藝術廣場大樓項目的發展和營運權，招標將透過「建造、營運及移交」的採購方式，中標者會獲授予項目為期約47年的發展權和營運權，並會負責藝術廣場大樓項目的設計、建造、融資、市場推廣、租賃、管理、營運和維修工作。

藝術廣場大樓項目由3幢商業大樓組成，總樓面面積約699,673方呎，包括672,063方呎寫字樓面積及26,911方呎作零售/餐飲/消閒用途。項目毗鄰區內多個藝術文化設施，包括M+博物館、香港故宮文化博物館、表演藝術場地自由空間與戲曲中心、佔地11公頃的藝術公園，以及興建中的演藝綜合劇場。

資料顯示，該項目於去年11月首度推出招標，當時擬訂的發展和營運年期為34年，是次重推年期延長至47年，而項目涉及逾100個車位的使用權，亦由原定最長10年的限制，同步延長至配合建造、營運及移交的年期。

此外，發展商投標時須自行提出稱為「固定租金」的入標價，中標後第3和第15個月分兩期繳付。而項目於2025年4月落成後，就要開始按照收入支付保證租金或分成，以價高者為準，最初15年比例為10%，由第16年開始增至20%。