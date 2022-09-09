英女王頭像商品炒起　港2毫子硬幣竟索價...

英女王伊利沙伯二世逝世，享年96歲。不少港人懷念英女王生前的點滴，不過，有人趁機在網上轉售有英女王頭像周邊商品牟利，未知會否掀起一輪炒賣熱潮。

根據二手買賣平台Carousell，不少用戶陸續轉售有英女王頭像的商品，包括硬幣、郵票等，還有記載英女王事迹的書籍等。

有網友放售印有英女王頭像的香港2毫硬幣，年份未明，竟索價10,000港元！不過，如果市民想買入平價商品來懷念一下也有選擇，有賣家放售1990年的香港5毫硬幣，20元已有交易，更表明硬幣是近乎全新。年代久遠的商品可能更值錢，1959年印有年輕英女王頭像的香港1元紙幣，價錢也要520元。

英鎊匯價近期偏軟，但有英女王頭像的20英鎊紙幣卻有價有市，兩張售價為680元。而英女王登基65周年50便士紀念幣，售價1,800元。

此外，有網民放售英女王1975年訪港紀念首日封，以及英女王登基紀念首日封，一共4款，叫價100元，價錢尚算「親民」。

英女王逝世，許多印有其頭像的物品都將會改版，包括英鎊、護照及郵票等。英國未來的貨幣將印上新國王查理斯三世的肖像。有英女王頭像的貨幣及其他相關的產品可能買少見少，價錢會否愈炒愈貴？