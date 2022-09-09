金管局：數字人幣跨境支付正進行第二階段技術測試

金管局回應有關數字人民幣錢包在港的測試，指出為推進粵港澳大灣區建設，深化內地與香港合作，促進粵港澳大灣區互聯互通，並提升跨境支付服務便利化水平，人民銀行數字貨幣研究所與香港金融管理局開展數字人民幣跨境支付合作。首階段技術測試已於2020年12月順利完成，目前正進行第二階段技術測試，引入更多香港銀行參與並通過「轉數快」為數字人民幣錢包增值，以便香港客戶未來更便捷地使用數字人民幣錢包。

是次主要測試內容為通過「轉數快」為數字人民幣錢包增值。這次測試較第一階段擴大了參與範圍和規模，香港方面共有四家銀行參與，包括中國銀行(香港)、香港滙豐銀行、渣打銀行(香港)及恒生銀行，並透過白名單邀請使用者參與測試。其後雙方將視乎測試情況適當調整參與範圍，並適時引入更多數字人民幣營運機構與香港本地銀行參與測試。

須留意數字人民幣仍處於研發階段，經過一系列研究、測試、評估和風險防範等工作後，其具體設計、相關的使用條款及時間表，會由人民銀行敲定作實及公布。金管局與人民銀行亦會確保相關的跨境及技術安排符合香港和內地的監管政策與合規要求。

人民幣在香港使用已十分常見，數字人民幣定位等同流通中的現金，其使用會為兩地遊客帶來更大便利，相信將來會為兩地居民的跨境零售消費提供多一個安全、便捷及創新的選擇，提升跨境支付服務效率和用戶體驗，亦有助促進粵港澳大灣區的互聯互通。