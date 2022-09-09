道期升逾200點 比特幣重上2萬美元
2022年09月09日 16:11
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●美匯指數報108.53；港匯見7.8484；離岸人民幣(CNH)報6.9209；美元兌日圓報142.34；歐元企1.0100，英鎊處1.1637。金價報1,726美元。布油報90.32美元，紐油報84.64美元。比特幣重上2萬美元水平。道指期貨升229點。
●恒生指數全日收報19,362點，升507點或2.69%；國企指數收報6,628點，升191點或2.98%；科技指收報4,077點，升103點或2.6%。主板成交922億港元。https://bit.ly/3TUHxoO
-大摩指中國建材債務續減，令資產負債表更健康。
●滬綜指收升26點，外資透過滬、深股通淨買入147.53億元，單日淨買入額創年內新高。https://bit.ly/3QxAcIG
●中國經濟：
-8月通脹升2.5%，PPI升2.3%，齊遜預期。
-內地8月新貸1.25萬億人幣遜預期，廣義貨幣供應(M2)年增12.2%，與預期相若。
-中汽協：8月純電動車銷量按年倍升。
-花旗仍保留內地CPI加速看法。
●經絡：香港加P條件漸形成，置業者應預留更多資金應對。
●安永大中華區：將不參與安永全球分拆計劃。
●金管局：轉數快推出4年帳戶突破1千萬，探討讓港人遊泰使用。
●美國再傳擬頒行政命令，制限美企投資中國科企。
●歐禁運俄油年底生效，美傳考慮11月才再釋戰備儲油。
●首家星銀行闖元宇宙！星展夥The Sandbox建平台買地。
●「缺芯」續緩解，8月晶片交付時間再縮至26.8周。
●拉加德：加息0.75厘不會成常態，密切關注歐元貶值。