【產經直播】港股好友反攻 升勢恐曇花一現？

港股在中秋長假期前，好友大反攻，恒指周五(9日)進帳507點，報19,362點，藍籌股普遍做好。大市連跌6日後，終轉升收復一萬九點關，是否極泰來嗎？還是僅技術性反彈？

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