【產經直播】港股好友反攻 升勢恐曇花一現？
2022年09月09日 16:19
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港股在中秋長假期前，好友大反攻，恒指周五(9日)進帳507點，報19,362點，藍籌股普遍做好。大市連跌6日後，終轉升收復一萬九點關，是否極泰來嗎？還是僅技術性反彈？
內房板塊急升，其中碧桂園(02007)急漲16.8%，亦都帶動物管股碧桂園服務(06098)升10.4%。消息面上，日前有內媒報道，內地爛尾樓數量最多的城市河南鄭州，當地政府下發保交樓行動相關文件，要求在下月6日前，實現全市所有停工問題樓盤項目全面持續實質性復工。惟內房股宜眼看手勿動？
科指亦升2.5%，收復四千點心理關口。科技股龍頭之中，美團(03690)領漲升半成，阿里巴巴(09988)升約3%，受大股東減持困擾的騰訊(00700)雖能倒升，但收市僅揚1.7%，跑輸大市。ATM有咩部署策略？
另外，嗶哩嗶哩(09626)上季業績比預期略差，股價應聲下跌。截至六月底止次季，集團虧損按年擴大79.2%至20.1億元人民幣，經調整淨虧損擴大48.6%至19.68億元人民幣，季內收入升9%至49億元人民幣。有貨投資者點算好？
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