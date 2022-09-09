澳門博彩業6月底全職僱員減逾二千人　平均薪酬跌1.8%

澳門統計暨普查局公布今年第二季博彩業人力資源需求及薪酬調查結果，當中統計對象不包括博彩中介人及博彩中介人合作人。

於2022年第二季末，博彩業共有53,592名全職僱員，按年減少2,176名，當中荷官有24,093名，減少550名。

2022年6月博彩業全職僱員平均薪酬(不包括花紅及獎金)為23,270澳門元，按年下跌1.8%；荷官的平均薪酬為19,370澳門元，下跌2.9%。第二季末博彩業的職位空缺僅19個，按年減少37個。

在招聘要求方面，僅10.5%的空缺要求工作經驗，78.9%只需高中或以下學歷；要求懂普通話及英語的分別佔100%及89.5%。

第二季新聘僱員和離職僱員分別為143人及816人，僱員僱用率(0.3%)和流失率(1.5%)分別下跌0.5和0.3個百分點，職位空缺率跌至接近零的水平，反映受新冠疫情的持續影響下，博彩業的人力資源需求仍維持在較低水平。

職業培訓方面，博彩業僱員參與由企業提供的培訓課程(包括由企業舉辦或與其他機構合辦，又或由企業資助員工報讀的課程)共320,192人次，按年上升25.6%，當中主要修讀「商業及管理」課程(48.4%)，其次是「服務」課程(18.6%)。培訓課程絕大部分由博彩公司舉辦，參與的學員人次佔總人次的94.4%。