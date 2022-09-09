越地首8月銷售額約630億人民幣　佔全年目標51%

而今年首8個月，公司累計合同銷售金額約629.93億元，按年下降約3%，累計合同銷售面積約為227.97萬平方米，按年下降約5%。累計合同銷售金額約佔二○二二年合同銷售目標1,235億元的51%。

另8月份，公司通過合作方式取得深圳市一幅地塊9.55%的實際權益，該地塊位於深圳寶安中心版塊，地塊總建築面積約83,200平方米，規劃用途為居住用地，代表公司實際權益的土地價款約為1.83億元。

公司又通過合作方式取得深圳市一幅地塊9.55%的實際權益，該地塊位於深圳寶安西鄉版塊，地塊總建築面積約97,500平方米，規劃用途為居住用地。代表公司實際權益的土地價款約2.10億元。

最後公司通過股權收購方式取得重慶市兩幅地塊48.69%的實際權益，兩幅地塊位於重慶北碚蔡家版塊，地塊總建築面積約332,000平方米，規劃用途為居住用地。代表公司實際權益的土地價款約為7.90億元。