爆發世界大戰前提下　加密幣是最佳資產？

加密貨幣經歷「斬倉潮」後回氣再上。加密貨幣平台CoinDesk顯示，比特幣重上每枚兩萬美元，升幅逾7%；比太幣則升逾4%至1,694美元。在幣價回升之際，加密貨幣交易所BitMEX創始人Arthur Hayes最新撰文指，倘若爆發第三次世界大戰，持有比特幣或可避過通脹和政府徵收資產。

Arthur Hayes解釋，一直以來戰爭都是通脹元兇，而比特幣在戰爭的用途，乃避過資本管制，因其價值和傳輸網絡不依賴政府特許的銀行機構，性質屬「金錢之外」，是平民保護財富的最佳手段。

他更預期，比特幣價格將由對「法定匯率」轉向「石油匯率」，亦即「比特幣兌每桶石油」成為匯率新常態，原因是石油乃推動現代文明的能源，而比特幣終極目標是維持對石油的長期購買力。

以太幣或變債券替代品

另邊廂，加密貨幣分析公司Chainalysis的報告推算，在以太坊完成合併之後，其價格可望與其他加密貨幣脫鈎，因質押以太幣預計每年將為質押者提供10至15%的收益率，考量其收益率較國債收益率為高，所以對機構投資者而言，以太幣成為吸引的債券替代品。

隨着加密貨幣發展一日千里，美國證券交易委員會企業財務部門資訊披露業務副主任Cicely LaMothe透露，當局今年秋季將設立新的加密貨幣披露辦公室，負責處理加密貨幣企業的資訊披露業務，又指上述辦公室將設立法律和會計分支機構，以供加密貨幣領域相關企業諮詢和歸檔。

近日聯儲局副主席布雷納德亦表示，加密貨幣市場與傳統金融風險相近，要針對現有監管未有涵蓋的領域制訂新法規。