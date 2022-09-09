美國帶頭出招遏制中國　限投資華科企及減少依賴

中美脫鈎繼續加速，在美國上市的中概股審計爭議暫告一段落後之際，又有消息指白宮擬透過行政命令方式，繞過國會直接下令限制美國企業對中國及其他敵意國家的科技領域投資。而作為美國盟友的歐洲亦加入制華行列，德國經濟部據報正考慮一系列措施，包括減少對華投資及出口擔保，以降低在經濟層面上與中國的聯繫。

美國對華的科技產業投資禁令其實早在醞釀，此前也有國會議員曾經提出類似的法案，惟由於提案涉及範圍太過廣泛，最終也未得到各界支持。外媒最新引述消息指，白宮打算在數月內推出禁令，以監控及阻止美國企業及投資者資助敵意國家的科技發展。這種利用行政命令方式繞過國會的做法，與前總統特朗普任內推動對華關稅的手段如出一轍。

美商會：禁令勢在必行

位於華盛頓的跨黨派外交政策智庫－－戰略與國際研究中心(CSIS)科技與公共政策總監James Lewis亦表示，很奇怪為何美國金融機構仍會為中國半導體企業提供承銷擔保，「如果能夠停止這種行為就好了」。消息指，華府將會為禁令的「某些方面」徵求公眾意見，當前尚未得知新政策具體交由哪個政府部門負責執行。

美國商會高級副總裁John Murphy認為，華府為了保住美國在科技層面上的領先優勢，這項禁令勢在必行。不過，他亦擔心若禁令執行範圍太廣，可能會對政府有限的資源構成壓力，並且反過來損害美國企業及勞工的利益。

在中美的明爭暗鬥之下，美國科技巨企也無辜中槍。有傳蘋果公司(Apple Inc.)的iPhone 14供應鏈名單中，被指與中國解放軍關係密切的半導體公司長江存儲也榜上有名。共和黨參議員Marco Rubio得悉此事後，立刻表示「Apple正在玩火」，又謂若其堅持與長江存儲合作，將要面對來自聯邦政府前所未見的審查。

Apple與長江存儲合作惹議

Apple回應指，目前並未使用長江存儲的任何產品，但正考慮向後者採購快閃記憶體(NAND Flash)，惟只會用於在中國銷售的部分iPhone產品。

另邊廂，市場消息指，德國正考慮多項制華政策，包括減少甚至取消對中國的投資和出口擔保；不再在中國舉行貿易展覽會和培訓項目；國有銀行對中國的貸款額度也可能會重新用於其他亞洲國家的項目等，這些舉動是為了符合貿易多元化原則，並增加與民主國家的商業往來。

報道指出，德國政府正在制定一項將涵蓋中國的國家安全戰略計劃，更打算明年公布一項針對中國的具體戰略方案。另有指該國政府正在考慮向世界貿易組織(WTO)投訴中國的不公平貿易行為。

雖然中國目前已是德國最大的貿易夥伴，但德國商界也有聲音支持減少與中國的經濟聯繫。德意志銀行行長Christian Sewing日前於公開活動中表示，降低對俄羅斯原料與能源的依賴還不夠，德國在經濟方面對中國依賴存在相當大的風險，在所有德國DAX指數的成分股企業的營業額中，有超過十分之一是來自中國，要減少這種依賴，將需要至少像與俄羅斯能源脫鈎一樣的根本性變化。

中方指德舉動非常荒謬

中國外交部發言人毛寧表示，未掌握有關德國政府舉動的具體情況，但是如果消息的屬實，只能說「德國的有關措施毫無邏輯，非常荒謬」；又指這些措施無論對德國還是中、德務實合作都沒有任何好處。今年首7個月中德的雙邊貿易和投資都保持增長，這是市場規律和商業決策的結果，也是經濟全球化的一個縮影。