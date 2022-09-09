將軍澳套三房放盤2個月劈190萬沽　做價回到2017年

利淡樓市因素持續出現，二手業主劈價沽貨，將軍澳都會駅套三房單位，放盤約兩個月，減價190萬元，以850萬元售出，重返5年前價位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原陳凱超表示，西灣河嘉亨灣5座高層D室，實用面積675方呎，套三房間隔，享海景，以約1,770萬元易手，呎價約26,222元，原業主於2010年7月以918萬元買入，持貨約12年帳面獲利852萬元，單位升值約93%。

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九龍區

●美聯黃家樂稱，土瓜灣喜點低層B室，實用面積約250方呎，開放式間隔，獲區內客承接，單位放盤兩個月，原先叫價520萬，後減價28萬，以492萬元成交，減幅約5.4%，呎價約19,680元。

●中原余社朝表示，九龍塘又一村海棠路16號高層戶，實用面積約1,311方呎，套三房間隔，擁露台，獲同區分友家庭以1,858萬元承接，呎價約14,172元，該物業為公務員樓，原業主是次沽出單位需補回地價。

●世紀21家天下黎振傑稱，旺角居屋富榮花園7座中層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，望內園景，未補價第二市場以632萬元易手，呎價約10,676元。

●利嘉閣陳炳南指，長沙灣泓景臺7座中低層E室，實用面積約478方呎，兩房間隔，以約800萬元沽出，呎價約16,736元，原業主在2002年以約179.6萬元一手向發展商購入，新買家為上車客。

●美聯吳志輝透露，荔枝角美孚新邨4期百老匯街113號低層B室，實用面積約667方呎，今年2月以860萬元放售，經多次議價後，終減價152.5萬元，以707.5萬元沽出，低市價約8%，呎價約10,607元。

●利嘉閣陳鴻信表示，荔枝角居屋清麗苑A座高層10室，實用面積約388方呎，兩房間隔，日前於自由市場以約448萬元易手，呎價約11,546元，原業主於2009年7月以144.5萬元購入，持貨13年帳面獲利約303.5萬元，期內物業升值約2.1倍。

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新界區

●中原伍錦基稱，將軍澳都會駅3座高層C室，實用面積約629方呎，套三房間隔，望園景，7月開價1,040萬元放售，減價至850萬元售出，重返2017年價位，呎價約13,514元，同類型單位7月曾售953萬元，約兩個月跌價約100萬元。

●中原柯勇表示，將軍澳清水灣半島7座低層C室，實用面積約523方呎，兩房間隔，享灣畔景，最新以710萬元易手，呎價約13,576元，原業主於2000年11月以211萬元購入，持貨近22年帳面獲利499萬元離場，單位升值逾2.3倍。

●中原范德輝指，青衣區9月暫錄12宗二手買賣，房協綠悠雅苑2座高層H室，實用面積約535方呎，兩房間隔，去年5月未補價第二市場叫價750萬元，初時放盤不太實在，至今年中決心放售，6月減價至698萬元，終售655萬元，呎價約12,243元。

●中原王春江表示，荃灣區9月份暫錄約6宗二手買賣，包括爵悅庭北爵軒中層G室，實用面積約561方呎，三房間隔，今年5月放盤，叫價948萬元，原業主見市況低迷，累減86萬元，最終以862萬元沽出，呎價約15,365元，新買家為換樓客。

●祥益黃文樂指，屯門居屋兆邦苑高層7室，實用面積約544方呎，原業主願意減價15萬元，區內首置客原居住於同區，因熟悉區內環境，遂便於已補價自由市場以470萬元購入，呎價約8,640元。

●祥益邱家邦表示，屯門新都大廈A座中層1室，實用面積約465方呎，兩房間隔，原業主有意移民，為加快售出，所以由8月下旬開始放盤，累減10萬元，獲區內首置客「即睇即買，以450萬元購入自用，呎價約9,677元。

●中原劉喜燕指，元朗錦綉花園9月暫錄約1宗買賣，屋苑荔枝東路雙號屋，實用面積約891方呎，起初開價約1,100萬元，放盤兩日內，日前議價後以1,048.8萬元沽出，呎價約11,771元，新買家為外區客。

●美聯楊浩然透露，大埔中心15座高層G室，實用面積約379方呎，兩房間隔，上車用家觀望多時，原業主叫價約565萬元，見市況偏軟，以508萬元成交，呎價約13,404元，低市價約5%。

●中原楊頌堯表示，大埔居屋C座中層13室，實用面積約443方呎，兩房間隔，已補價自由市場放盤開價約480萬元，議價後以438萬元沽出，呎價約9,887元，新買家為用家。

●美聯黃錦瀚指，沙田第一城32座中高層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，沒有窗臺，獲上車客垂青，並低於「5球」，以495萬元成交，呎價約15,138元，原業主於2017年4月以約420萬元購入，持貨逾5年帳面獲利75萬元，物業升值約18%。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田第一城1座高層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，放盤時叫價590萬元，放盤1個月，減價98萬至492萬元獲買家承接，減幅約16.6%，呎價約15,046元。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山迎海‧星灣20座低層E室，實用面積約496呎，兩房間隔，望園景，原先叫價830萬元，放盤4個月，減50萬至780萬元成交，呎價約15,726元，原業主於2019年6月以784萬元購入，持貨約3年辣招期滿即沽，帳面蝕4萬元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山雅典居9座高層A室，實用面積約727方呎，套三房間隔，議價後以965萬元易手，呎價約13,274元，新買家為用家，原業主於2000年以366萬元購入，持貨22年帳面獲利約599萬元，單位升值約1.64倍。

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