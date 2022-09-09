歐洲若失去俄天然氣　能否安然過冬要睇5大因素？

外媒報道，歐洲各國政府正大刀闊斧推出措施，企圖減少能源需求。究竟歐洲能否在沒有俄羅斯天然氣的情況下，安然渡過冬季？

假設歐洲能將天然氣用量按目標削減15%，但包括水力及核能在內的替代能源，是否足夠填補俄羅斯減供留下的能源空白，仍有很大的疑問。目前，亦不清楚作為關鍵替代選項的液化天然氣的供應量，是否充裕？

下述五點將決定歐洲能否應對今年的寒冷冬季。首先是減少用量，惠譽評級稱，若按照目標削減使用量15%，且氣候條件有利，即使俄國天然氣完全斷供，歐洲亦可能渡過這個取暖季。惟對德國而言，供需平衡富有挑戰，其天然氣庫存料將萎縮，對異常寒冷等意外因素幾乎沒有緩衝。

其次，雖然工業削減天然氣用量，但發電燃料需求卻高於預期。因為受熱浪和乾旱影響，今夏水力發電能力遭侵蝕，而河流溫度升高更令法國核電停運。Rystad Energy的分析師指，歐洲發電平衡受到「嚴重挑戰」，因為「沒有太大的空間來從其他來源大幅提高發電量」。

此外，要視乎亞洲的競爭。目前，中國清零政策，加上現貨價格高企，導致今年迄今中國的LNG進口量下降約20%，給歐洲留出充足的供應。但是，亞洲可能需求突然增加會引發全球供應緊張。

另一個重大風險是計劃外中斷，尤其是類似於美國Freeport液化天然氣工廠的大規模設施，該工廠6月發生火災而受損。該事故顯著降低了美國的總出口量。

最後則是天氣因素。天氣是最不可預測的因素。去年冬季相對溫和，歐洲燃料庫存高於預期。惠譽的Valavina表示，若歐洲最終面臨與2012年類似的情況，也就是過去10年最冷的冬季，那麼天然氣需求將比當前預期高出約200億立方米(是通常年消費量的5%)。