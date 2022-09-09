美股續彈　道指升240點

近期美國聯儲局官員近日不斷「放鷹」，惟市場已消化激進加息的預期，美股周五繼續反彈。道指升240點，報32,015點；標指升34點，報4,040點；以科技股為主的納指升139點，報12,001點。港股夜期報19,274點，跌89點，低水88點。

聯儲局主席鮑威爾聲言「會堅定對抗通脹」後，本月加息0.75厘已成為市場共識，反映利率期貨市場的芝商所(CME)FedWatch，交易員押注本月加息0.75厘的機率已達到85%。芝加哥聯儲銀行行長埃文斯出席活動時表示，降低通脹率是首要工作，對於加息幅度持開放態度。

不過，基金公司Ark Investment創始人伍德(Cathie Wood)質疑聯儲局政策犯錯，並重申美國經濟的真正風險不是通脹，而是通縮。她解釋，聯儲局的貨幣政策決策基於就業和核心通脹等「滯後指標」，而目前黃金、銅價等領先的物價指標，都正在預示通縮的風險，就連油價也從最高位回吐了35%以上，抹去了今年大部分漲幅。

她續稱，聯儲局最近在應對過去15個月由「供給側衝擊」引發的通脹時，卻使用了堪比上世紀80年代、對抗長達15年高通脹時期的激進手段。她認為當前加息步伐過激，直言︰「接下來的3至6個月內，若見到聯儲局出現重大的政策轉向，我也不會感到驚訝。」

富國銀行則估計，美國實際國內生產總值(GDP)將從明年首季度開始連續3個季度收縮，主要由於聯儲局持續加息、實際消費開支減少。該行認為，消費開支疲軟及企業利潤率持續受壓，將導致商業投資減少，並拖累就業情況。

企業消息方面，東南亞科網巨頭冬海集團(Sea Limited)旗下的電商平台Shopee，據報將削減拉丁美洲地區業務，包括關閉智利、墨西哥、哥倫比亞的當地業務，僅保留跨境網購業務，並完全退出阿根廷市場。縮減業務的決定料將影響到數十名員工，惟同在拉美的巴西由於業務表現較佳，故不會受影響。冬海集團股價升4.32%。

電子簽名技術公司DocuSign公布，截至7月底止季度收入為6.05億美元，按年升21.55%；淨虧損4,507.8萬美元，相對去年同期蝕2,550.1萬美元；經調整每股盈利0.44美元，勝預期。公司股價早段升12.51%。