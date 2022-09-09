新盤UPDATES：銅鑼灣服務式住宅分拆 售價795萬起
2022年09月09日 22:10
東網電視更多新聞短片
樓價跌勢持續，市區有專營服務式住宅的項目分拆出售，首階段先推售6伙，實用面積最細的一房戶售價由795萬元起。另一邊廂，將軍澳日出康城錄得大額終止交易個案，該單位原本成交價逾「半億」元。
●銅鑼灣的THE HAYWORTH BY V首張價單一房入場費795萬元起
The V Group旗下位於銅鑼灣的THE HAYWORTH BY V分拆出售，項目周五(9日)公布首張價單及同日連家具開售。項目率先推出位於9樓全層6個單位，實用面積最細的一房單位由274方呎起，入場費為795萬元。
首張價單包括4個一房戶及2個兩房戶，實用面積由274至599方呎，售價由795萬至1,728萬元，呎價由約28,753至29,015元。據價單顯示，買方須於簽訂臨時合約時支付樓價的5%作為首期訂金，當日起計12日內以支付樓價的5%作為加付訂金，而正式買賣成交須於臨時合約日期起計90日內完成，並支付樓價90%餘款。
資料顯示，該項目曾以服務式住宅形式出租逾10年，發展商去年斥資約2億元將物業翻新及重新裝修。現時部署將8樓至19樓的單位，共64伙分批發售，戶型涵蓋一房至三房間隔。當中，一房設38伙，兩房設20伙，三房設6伙。而項目其他樓層會作服務式住宅出租。
●日出康城LP6半億單位終止交易
南豐集團將軍澳日出康城LP6，最新錄得大額終止交易個案。據項目成交紀錄冊顯示，該盤的第1座67樓A室，實用面積2,555方呎，五房間隔，原本於去年7月以5,442.2萬元成交，當時呎價約21,300 元，惟交易已於周五(9日)終止。
●旺角Larchwood指定開放式戶增加折扣
宏安地產(01243)旗下位於旺角Larchwood，最新修改部分價單，為4個指定開放式單位增設建築期輕鬆付款計劃。據價單顯示，上述4個單位包括5樓、8樓、10樓及18樓的B室，實用面積均為210方呎，新設「置優惠」建築期付款計劃及「置優惠」建築期輕鬆付款計劃，分別享有照售價減11％及8％的折扣，較舊有的建築期輕鬆付款計劃享有5％折扣為多。
●牛頭角皓日下調12％折扣優惠
恒隆地產(00101)發展的牛頭角皓日，周五(9日)上載修改價單，下調當中12個單位付款計劃可享有的折扣優惠，變相加價。上述12個單位包括6伙一房戶及6伙兩房戶，現金優惠付款計劃的折扣由照售價減4%，削減1個百分點，至照售價減3%。同時，建築期付款計劃由照售價，調整至現時的照售價加1%。
●啟德OASIS KAI TAK取消交易戶重新獲承接
啟德OASIS KAI TAK周五(9日)重新沽出早前遭取消交易的特色戶，成交價較去年高近0.4%。據項目成交紀錄冊顯示，該盤的低座C座2樓及3樓C室，實用面積1,496方呎，四房間隔，連351方呎天台，最新以5,449.61萬元，呎價約36,428元。買家採用30天現金優惠付款計劃入市，並享有有免費家具及物件。
資料顯示，該單位原本於去年5月以5,430.48萬元沽出，當時呎價為36,300元，成交價一度打破項目紀錄，惟交易於本月初終止。現時最新成交價高19.13萬元。
●觀塘凱滙連天台戶售1,567萬元
特色單位不乏承接，信和置業(00083)旗下觀塘凱滙本月至今暫沽3伙，涉資逾4,975萬元。其中最新以1,567.93萬元售出1伙連天台特色戶。該單位為第1座50樓E室，實用面積676方呎，採兩房連儲物室間隔，連527方呎天台，成交呎價約23,194元。
據悉，該集團旗下項目包括凱滙、西南九龍維港滙系列及白石角逸瓏灣8等，合計錄得12宗成交，吸金逾23億元。
●西南九龍維港滙月內連沽6伙 吸金逾1.25億元
臨海新盤餘貨交投加快，信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周五(9日)連沽兩伙，套現3,879.6萬元。兩伙分別為第6座21樓A室及對上一層的6座22樓A室，實用面積794方呎，三房間隔，成交價分別為1,937.8萬及1,941.8萬元，成交呎價約24,406及24,456元。資料顯示，維港滙系列本月至今已售出6伙，吸金逾1.25億元。