新盤UPDATES：銅鑼灣服務式住宅分拆　售價795萬起

樓價跌勢持續，市區有專營服務式住宅的項目分拆出售，首階段先推售6伙，實用面積最細的一房戶售價由795萬元起。另一邊廂，將軍澳日出康城錄得大額終止交易個案，該單位原本成交價逾「半億」元。

●銅鑼灣的THE HAYWORTH BY V首張價單一房入場費795萬元起

The V Group旗下位於銅鑼灣的THE HAYWORTH BY V分拆出售，項目周五(9日)公布首張價單及同日連家具開售。項目率先推出位於9樓全層6個單位，實用面積最細的一房單位由274方呎起，入場費為795萬元。

首張價單包括4個一房戶及2個兩房戶，實用面積由274至599方呎，售價由795萬至1,728萬元，呎價由約28,753至29,015元。據價單顯示，買方須於簽訂臨時合約時支付樓價的5%作為首期訂金，當日起計12日內以支付樓價的5%作為加付訂金，而正式買賣成交須於臨時合約日期起計90日內完成，並支付樓價90%餘款。

資料顯示，該項目曾以服務式住宅形式出租逾10年，發展商去年斥資約2億元將物業翻新及重新裝修。現時部署將8樓至19樓的單位，共64伙分批發售，戶型涵蓋一房至三房間隔。當中，一房設38伙，兩房設20伙，三房設6伙。而項目其他樓層會作服務式住宅出租。

●日出康城LP6半億單位終止交易

南豐集團將軍澳日出康城LP6，最新錄得大額終止交易個案。據項目成交紀錄冊顯示，該盤的第1座67樓A室，實用面積2,555方呎，五房間隔，原本於去年7月以5,442.2萬元成交，當時呎價約21,300 元，惟交易已於周五(9日)終止。

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●啟德OASIS KAI TAK取消交易戶重新獲承接

啟德OASIS KAI TAK周五(9日)重新沽出早前遭取消交易的特色戶，成交價較去年高近0.4%。據項目成交紀錄冊顯示，該盤的低座C座2樓及3樓C室，實用面積1,496方呎，四房間隔，連351方呎天台，最新以5,449.61萬元，呎價約36,428元。買家採用30天現金優惠付款計劃入市，並享有有免費家具及物件。

資料顯示，該單位原本於去年5月以5,430.48萬元沽出，當時呎價為36,300元，成交價一度打破項目紀錄，惟交易於本月初終止。現時最新成交價高19.13萬元。

●觀塘凱滙連天台戶售1,567萬元

據悉，該集團旗下項目包括凱滙、西南九龍維港滙系列及白石角逸瓏灣8等，合計錄得12宗成交，吸金逾23億元。

●西南九龍維港滙月內連沽6伙 吸金逾1.25億元