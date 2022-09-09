【瀕臨失控】歐對俄全面斷供存顧忌　未擬設天然氣價上限

全球能源戰正進入新階段！面對俄羅斯咄咄進逼，歐盟周五召開緊急會議，議題包括如何降低天然氣價格、幫助能源市場提高流動性以免引爆金融危機，以及對一些能源企業異常高利潤採取措施，預計周末至下周提交方案，月底表決。然而，當地官員透露，成員國未如早前傳聞般將俄羅斯天然氣進口價格設定上限，顯然對通脹失控有所顧忌，皆因此前俄羅斯總統普京已一再警告，莫斯科政府不可能被孤立，哪個國家訂定俄國石油和天然氣價格上限，就等着被切斷供應，包括油、氣、煤、燃油，甚麼都沒有。

歐盟指出，成員國財長們對能源成本感到擔憂，故支持採取干預行動，為家庭和企業應對通脹衝擊，因若抗通脹失敗，會使歐洲人變得更窮；又提到在俄烏衝突期間，不會接受企業賺取超額利潤，故政策干預會側重於有針對性和特殊的收入轉移。

因憂慮能源危機可能引發違約潮，歐洲央行寫信給銀行，要求銀行分析俄羅斯停止供氣的影響，並將於9月底前與銀行管理層討論關於能源危機的準備情況。

美七成LNG輸歐洲 價飆3倍

隨着俄羅斯無限期斷供歐洲天然氣，歐盟迫切需要新的天然氣來源，除了周五透露計劃恢復與阿爾及利亞的能源對話之外，最近美國亦取代澳洲和卡塔爾，成為全球最大液化天然氣(LNG)出口國，目前出口能力達到創紀錄的每日144億立方英尺，其中70%運往歐洲。

然而，美國能源部最新預測，今年剩餘時間內，美國天然氣平均價格將保持在每百萬英熱單位9美元，雖然遠不及歐洲天然氣價格，但仍是過去10年美國平均天然氣價格的3倍，意味電費將衝擊大多數消費者，推升當前通脹。

縱使如此，美國國務卿布林肯今日重申，不會冷落歐洲朋友，目前是解除對俄能源依賴之時；拜登政府官員亦稱，將持續增加對歐洲的石油和天然氣供應。數據顯示，美國合共已供應320億立方公尺LNG到歐洲，幾乎是3月承諾供應量的兩倍，同時亦正尋找其他供應來源來幫助歐洲渡過今個冬季。歐洲天然氣期貨價格今日曾挫8%，低見每兆瓦時202.5歐元，較8月底歷史高峰已累瀉四成。

除天然氣外，考慮到歐盟禁運俄油措施於12月初生效後，油價可能上漲，拜登政府正研究在11月、12月或明年1月釋放更多戰略油儲，凸顯美國擔憂制裁措施會導致國際油市出現新一波危機。在俄國威脅斷供加上美元回落下，紐約期油和布蘭特期油連升兩日，今日齊漲逾2%，每桶分別處於85美元和91美元水平。

靠攏中印 油企擬發人幣債

面對歐美出招，俄國早已將重心放在亞洲，當地石油巨企俄羅斯石油公司正籌備發行該國規模最大的人民幣債券，市傳於9月13日招標發行至少100億元人民幣。俄國財長西盧安諾夫近日也稱，人民幣在俄羅斯主權儲備的地位將愈來愈高。與此同時，印度依然是俄國主要買手。印度財長Nirmala Sitharaman重申，為了控制通脹，俄油佔當地原油進口份額仍相當高，由今年2月的2%增至12%。該國7月通脹放緩至6.7%，主要靠廉價俄油來抵抗環球能源危機。

普京周五提到，由於歐盟仍禁俄化肥出口，故打算免費向發展中國家出口鉀肥，同時向有需要的國家提供200萬噸氨。氨的主要用途是製造化肥。

另外，有報道指出，為提振經濟，歐盟中的法國、德國、意大利、西班牙和荷蘭指出，若成員國在未來數周無法對實施最低企業稅達成一致共識，將準備在明年通過任何可能的法律手段，落實在全球施行最低有效稅收。