東方日報B1：華通脹放慢 勢大開水喉

內地最新經濟數據由早前的負面轉趨緩和，市場憧憬中國人民銀行有更大的餘地加大「放水」以穩經濟。國家統計局公布，8月居民消費價格指數(CPI)按年升2.5%，低於預期升2.8%，前值升2.7%；同期生產物價指數(PPI)更由7月的升4.2%，大幅放緩至升2.3%，也顯著低於市場預期的升3.2%。

國統局城市司首席統計師董莉娟稱，按月數字比較，上月CPI由7月上漲0.5%轉為下降0.1%。其中，食品價格漲0.5%，漲幅按月回落2.5個百分點，僅提供CPI升幅約0.1個百分點。食品中，生豬出欄逐步恢復正常、消費需求季節性走弱，豬肉價格漲0.4%，按月大幅回落25.2個百分點。

另外，8月受國際原油、有色金屬等大宗商品價格波動傳導，以及內地部分行業市場需求偏弱等多種因素影響，工業品價格走勢整體下行。全國PPI按月降幅略有收窄，按年漲幅持續回落。

豬價為內地通脹的一個重要組成部分，為穩定市場，近日發改委、商務部聯同生豬養殖企業、屠宰企業及相關行業協會等開會。總結指出，目前生豬產能總體合理充裕，能繁母豬存欄量連續回升，如加上天氣轉涼後育肥豬生長速度加快，令市場供應有保障，價格有望運行在合理區間。發改委下一步將會同有關部門繼續密切關注市場情況，及時採取有效措施，以保障生豬價格運行在合理區間。

日資券商野村的首席中國經濟學家陸挺及其團隊發表的報告指出，內地上月通脹放緩的範圍廣，包含了食品和非食品價格。至於PPI受到汽油和柴油於6月底至8月底期間，在行政指導下要減價的影響所致。

展望未來兩個月，陸認為，由於食品價格特別是豬價正在上升，加上去年低基數影響，9月CPI料會反彈至按年升2.9%，PPI升幅則料放緩至1%，10月PPI更有機會跌至收縮區間，原因是高基數，以及原料、商品價格正在下跌所致。

他又指，在通脹較低的情況下，中央政府有更大空間進行貨幣和財政政策的寬鬆，特別是新一波疫情殺到，需求疲弱之下更有需要放寬。

大華銀行的研究報告亦展望內地會有更進一步的貨幣政策寬鬆，預料一年期貸款市場報價利率(LPR)會在本年底下調至3.55厘，降幅達0.1厘。至於今年以來已下調了0.35厘，至4.3厘的5年期LPR，該行認為，為了支持樓市，相信會再下調。

該行又指，由於8月通脹放緩，令1至8月平均通脹率回落至1.9%，故該行將全年通脹預測由2.5%下調至2.2%；全年PPI預測則由5至6%，向下調整為4至5%。

此外，內地8月新增人民幣貸款1.25萬億元(人民幣•下同)，低過市場預期中值的1.48萬億元，按年多增390億元；同月廣義貨幣供應量(M2)按年增長12.2%，略高過市場預期中值的12.1%，創逾6年新高。

在憧憬有更多支持經濟政策出台，加上美元稍為回落，在岸人民幣價格升447點子，創一星期新高，報6.9192兌每美元。A股亦見上升，滬綜指昨日收升26點或0.82%，報3,262點；深成指報11,877點，升130點或1.11%，兩市主板成交約7,767億元。外資透過滬、深股通淨買入147.53億元，單日淨買入額創年內新高，並結束連續6日淨賣出。