專家樓評：銀行出招搶客　再掀按揭戰

美國聯儲局將於香港時間9月22日公布議息結果，市場預計有逾80%機會再加息0.75厘，香港銀行跟隨加息的壓力已愈來愈大。事實上，由6月底起已有中小型銀行上調同業拆息掛鈎按揭(H按)封頂息率，至到8月下旬，兩家大型銀行亦宣布上調鎖息上限，而其餘兩家大型銀行周四亦宣布上調。

不過，與此同時仍有少數銀行未上調封頂息，更有銀行增加現金回贈吸客。按揭戰之下，不同銀行不再如過去數年般，只鬥現金回贈，現時不同銀行H按、最優惠利率按揭(P按)、定息按揭息率及優惠皆有不同，可說是百花齊放，業主要揀選時，要注意甚麼？

P按平過H按增吸引力

不單一、二手物業按揭息率有差異。同時，銀行亦用不同計劃去於加息周期下維持自己的競爭力，例如滙豐早前推出首年定息2.75厘的計劃；而中銀則與其他銀行與H按同步上調P按息不同，中銀的P按僅上調0.1厘，至實際按息2.6厘，令到單由鎖息上限去看，做P按較吸引。

業主可自製首年定息

此外，有銀行推出H按息可以鎖定3個月、6個月、9個月或一年的計劃，變相可用H按自製最長一年的「定息」效果，舉例如銀行現時的H按處於鎖息上限2.5厘的水平，而客戶於今天選了一年的H按鎖息，這樣即使9月下旬香港銀行上調最優惠利率，客戶仍可以維持用2.5厘息一年後，才再按當時的拆息去調整。

銀行按揭產品多元化，相信是為了於成本控制與「跑數」之間取得平衡，今年初疫情影響樓市交投，令多家銀行按揭業務仍未達標，是以資金成本升，但仍會以多元化按揭計劃及優惠吸客，現時有部分銀行的現金回贈已增至2.1%。

到底是由現金回贈去揀選銀行，還是由息率優惠入手？這要由物業類型，貸款額等方面全面評估計算，建議可向專業人士查詢，先行做免費評估，那個優惠最配合自己便一目了然。