【錢夫人巡舖】銀債退款優惠鬥多轉　年息達3.3厘

有4厘息嘅銀色債券認購結果揭盅，最多可以獲派21手，即是21萬港元本金，3年期可收息2.52萬元，算是政府派糖了！然而，銀債退回優惠亦不能忽視，錢夫人所見，市場上港元1年定期息3厘已經成為「新常態」。

中信銀行(國際)推出銀債退款優惠，做6個月港元定期可獲3.2厘年利率優惠，由9月14日至30日，退款門檻不設上限。據錢夫人記得，信銀國際接獲之銀債最高認購金額高達300萬港元，扣除抽籤上限的21萬之後，279萬元本金，半年可袋4.47萬元。

「高息王」之一的富邦銀行(香港)表示，透過該行認購銀債之客戶，於9月14日至30日期間，以銀債退款開立定期存款可享新資金定期存款優惠，惟存款金額須達到指定要求。以新資金開立港元定期存款戶口，100萬港元入場，12月期可享年利率3.3厘，6及9個月均有3.2厘。

另外，虛擬銀行MOX亦推出優惠賀兩周年，以「MOXVIBES」邀請碼成功開立Mox戶口的新客戶可賺取600港元，更可享迎新Bonus，50萬港元以內存款，開戶後60日內自動享有額外2.7厘存款年利率(合共3厘存款年利率)；兩項推廣優惠可讓新客戶賺最高達3,065港元。

渣打銀行推出網上定期存款優惠，門檻僅1萬港元，300萬封頂，6個月年息2.4厘，12個月2.8厘。優惠期即日起至9月30日。

有人漏夜趕科場，但亦有銀行逆風減定存息。花旗銀行輕微下調12個月港元存息至2.91厘，6個月2.74厘，3個月2.66厘，勝在存款不設上限。