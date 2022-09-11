華泰國際再推「叮叮樂」　慶「漲樂全球通」App上線兩周年

中資券商華泰國際旗下財富管理平台「漲樂全球通」上線兩周年，華泰金控首席執行官王磊周六(10日)出席「叮叮樂」免費乘電車日活動時表示，經過兩年的發展，「漲樂全球通」總客戶數已經超過90萬，逼近100萬。「漲樂全球通」針對上半年市場低迷的情況，推出全港首個現金理財產品「樂盈寶」，王磊稱「樂盈寶」自今年5月上線以來，已經有超過33萬客戶開通。

華泰國際為慶祝香港回歸25周年，以及「漲樂全球通」上線兩周年，舉辦第二屆「叮叮樂」，於中秋佳節與民同慶，請全港市民免費乘搭電車。王磊在活動中指出，母公司華泰證券已成為香港、上海、倫敦三地上市的國際化證券集團。華泰的國際業務在集團的引領下，成長為領先的綜合金融服務平台。在今年上半年剛剛公布的業績上，繼續有所表現，市場排名逐步提升。

王磊表示，作為植根香港的中資企業，華泰國際一方面積極參與構建香港未來發展藍圖，尤其是香港作為國際金融中心地位的穩固與發展，一方面積極履行社會責任，關懷市民，回饋社會。集團將繼續發揮中資企業的獨特優勢，運用金融科技創新業務模式，持續賦能機構業務與財富管理業務，為香港資本市場不斷注入新的活力。

出席同一活動的財經事務及庫務局局長許正宇表示，中資金融機構在香港佔據獨特的地位，在國家金融市場有序開放，資本和企業「引進來」及「走出去」的過程中作出卓越貢獻，是香港和內地資本市場互聯互通的重要參與者，並是開拓者、連通者，以及推動者。多年來，中資企業憑藉對內地市場深入認識，充分發掘香港作為國際金融中心平台的優勢，進一步提升香港競爭力。

許正宇稱，中資券商背靠內地，立足香港，近年來發展迅速，業務輻射全球。在全球格局快速轉變下，他期待與中資金融業界一起探索發展戰略，繼續提升香港金融基建，深化中港兩地資本市場，甚至是大灣區各城市之間的金融互聯互通，把握新的市場機遇，強化香港作為國際金融中心的各項功能及定位，幫助香港融入國家發展大局。

過去5年，華泰國際的總資產和收入增長迅速，人員規模擴大一倍，成為近年來增長速度最快的中資券商之一。作為華泰證券發展國際業務的重要平台，公司以國際頂尖投行為目標，以跨境為重點工作，聚焦資本市場中介業務，打造全方位綜合性跨境金融服務平台體系。

「漲樂全球通」是華泰國際獨立研發的「中國人投資海外，全球華人投資中國」金融科技型財富管理平台。自上線以來，目前已實現超過145萬人次的下載量，覆蓋率十分廣闊。

至於「樂盈寶」則滿足客戶對閒置現金管理的需求，吸引到大批客戶使用。華泰國際開放「漲樂全球通」的平台，與十多家中小型券商建成合作關係，實現互利共贏，成功引領行業開放熱潮。