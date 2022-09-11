希臘旅遊業今年報復式反彈　收入料創新高

今年全球逐步開放邊境，重新接待旅客，希臘的旅遊業出現強勁反彈，今年更可望創造破紀錄收入，超過新冠肺炎疫情爆發前的水平。

旅遊業向來是希臘其中一項主要收入來源，疫情期間飽受打擊。然而，希臘旅遊部長Vassilis Kikilias近日帶來好消息，形容2022年對於希臘旅遊業來說是令人驚嘆的一年，全國各地都擠滿了旅行者及遊客，將會超越2019年的紀錄數字。

在旅遊業歷經非常艱難的兩年之後，今年希臘實現非常積極的反彈，這對希臘經濟有很大幫助。旅遊業通常佔當地GDP的25%，是一個非常重要的國民收入。而據希臘銀行BoG的最新公告，希臘6月份與旅遊相關的收入較去年同期增​​長了224.5%；今年首6個月則按年增長329.3%。

根據BoG的數據，2019年希臘登記了3,200萬遊客，以及大約180億歐元的旅遊相關收入。由於今年旅行限制解除後的旅行狂熱，據當地的阿爾法銀行最新預測，希臘今年與旅遊相關的收入將達到200億歐元，明顯超越2019年疫情前水平，大大提振希臘GDP。