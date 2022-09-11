港府：市民消費意欲低　企業經營壓力大

財政司司長陳茂波在其網誌表示，受到本港疫情反覆、金融狀況趨緊及外圍環境轉差等多項因素影響，近期樓市稍有調整，截至今年7月，住宅樓價較2021年9月高位回落逾5%，今年首8個月的成交量較去年同期下跌近四成。連同港股市況偏弱，這些都會遏抑市民消費意欲及影響經濟氣氛。即使失業率逐步回落，不少行業和企業的經營情況仍面對頗大壓力，對今年中秋節的生意額未敢抱持太高的期望。在這片氣氛下，港府期待消費券能帶來階段性的經濟提振作用。第二期的消費券將於10月1日發放，屆時將為市場注入超過150億港元的消費力，希望能為零售餐飲市道，帶來另一輪的支持。

另外，陳表示，外圍息率趨升對本港息口的影響近日已進一步浮現。以普遍與按揭貸款利率掛勾的港元一個月銀行同業拆息為例，息率已由年初的約0.13%升至逾2%。面對資金成本增加，不少銀行已經陸續調高按揭貸款鎖息上限，供樓人士的按揭負擔難免有所增加。而隨着美國累計加息至較大幅度，本地銀行亦可能調整存貸利率，包括最優惠利率，不少中小企的銀行貸款均以此作息率計算基礎，利息增加將增添其經營壓力。

陳指出，過去幾年本港經濟備受疫情打擊，有效管控疫情是穩住經濟大局的最根本。現時的防疫方針是按科學和實證為本、精準防控，以最小的社會和經濟代價，達到最大的防疫效果。如何能做到防控疫情，同時便利往還和保住經濟，極具挑戰且不易平衡。只有齊心合力，進一步擴大疫苗接種，才會有更廣闊的空間，最大程度恢復與境外的往還、穩住經濟、重啟發展動力。